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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Анастасія Дячкіна |

Помер зірка фільму Собаче серце Борис Плотніков

Помер актор Борис Плотніков, відомий за роллю доктора Борменталя в фільмі Собаче серце. Йому був 71 рік.

Про це повідомив ректор ГІТІСу Григорій Заславський.

– Борис Григорович помер. Він лежав з коронавірусом тиждень на апараті ШВЛ, – повідомив Заславський.

Він назвав Плотникова фантастичним майстром і прекрасним актором.

Борис Плотніков помер

Точної інформації про причини смерті артиста поки немає.

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Борис Плотніков зіграв сотні ролей в кіно і театрі. У кіно дебютував в 1976 році у фільмі Лариси Шепітько Сходження, що приніс йому всесоюзну популярність.

Найбільш відомий він був по фільму Собаче серце і своїми театральними роботами. Плотніков був професором кафедри в Державному інституті театрального мистецтва і грав в Московському театрі сатири, МХТ імені Чехова, театрі Радянської армії та інших.

Джерело: ТАСС

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