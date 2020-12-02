У віці 86 років померла актриса і режисер Ніна Іванова. Жінка прославилася завдяки головній ролі у фільмі Весна на Зарічній вулиці.

Про це повідомили в Союзі кінематографістів Росії. Вони зазначили, що Іванова померла 1 грудня від довготривалої хвороби.

– 1 грудня 2020 року на 87-му році після тривалої хвороби пішла з життя чудова актриса кіно, режисер Ніна Георгіївна Іванова, – написали в Союзі.

Прощання з актрисою відбудеться 4 грудня в прощальному залі моргу 59-ї лікарні Москви.

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Ніна Іванова – відома радянська кіноактриса та режисер. Вона дебютувала у 10 років у фільмі Жила була дівчинка. А популярність здобула після ролі вчительки російської мови і літератури Тетяни Сергіївни Левченко в фільмі Весна на Зарічній вулиці.

Актриса знялася у фільмах Киянка, Любов’ю треба дорожити, Сіра хвороба, Ще можна встигнути. Ніна Іванова стала одним із режисерів дитячого кіножурналу Єралаш.

Помер Борис Плотніков

Помер актор Борис Плотніков, відомий за роллю доктора Борменталя в фільмі Собаче серце. Йому був 71 рік. Точної інформації про причини смерті артиста поки що немає.

Джерело: Союз кінематографістів Росії