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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Pornhub випустив музичний альбом XXXMas

Лейбл Pornhub Records презентував другий альбом XXXMas на різдвяну тематику.

Альбом XXXMas розпочинається із треку Mistletoe репера A$AP Ferg. Виконавець цю композицію називає найбожевільнішою різдвяною піснею.

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Також у записі альбому взяли участь репери Young M.A., Sukihana та KenTheMan, актриси фільмів для дорослих Asa Akira та Demi Sutra.

– Ми раді принести нашим фанатам святковий настрій нашим альбомом. У його зірковому складі — найпопулярніші музиканти сьогодення, – зазначив віце-президент Pornhub Корі Прайс.

Lil Nas X показав новорічний кліп

Популярний американський виконавець Lil Nas X представив новорічний кліп на пісню Holiday.

У ролику в ньому він з’являється в образі сучасного Санта-Клауса, у якого сани-суперкар, хромовані олені та автоматизоване виробництво подарунків.

Фото: Unsplash

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