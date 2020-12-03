Документальна стрічка режисера Володимира Мули ЮКІ – Історія перемог вільних українців виходить в український прокат 3 грудня. Це фільм про легенд Національної хокейної ліги з українським корінням. Вони ставали переможцями Кубка Стенлі та назавжди вписали свої імена в історію світового хокею.

Факти ICTV подивилися фільм і готові поділитися своїми враженнями.

Стрічка розповідає про легендарних спортсменів з українським корінням, серед яких найкращий хокеїст НХЛ усіх часів Вейн Грецкі, найвідоміший воротар в історії хокею Террі Савчук, переможці Кубка Стенлі Ерік Нестеренко, Джонні Буцик, Кен Данейко, Орест Кіндрачук, Брюс Драйвер, Джефф Чикрин, Едді Шак, Руслан Федотенко.

Знімання проекту відбувалися у чотирьох країнах – США, Україні, Канаді та Білорусі.

Під час перегляду фільму стає зрозуміло, що це не просто історія про легенд НХЛ з українським корінням за океаном. Це історії тих, хто покидав 100 років тому наші землі через прихід окупаційної влади, або тих, хто шукав кращої долі у вільному світі.

— Це яскрава зимова історія. Я гадаю, що мій фільм може стати шматочком позитиву на кінець року, і люди зможуть надихнутися чимось приємним і класним, – сказав режисер стрічки в інтерв’ю Фактам ICTV.

Справді, вже у перші хвилини віє теплом від ліричної пісні Гамерицький край у виконанні Христини Соловій. Автор тексту композиції невідомий, на просторах інтернету можна віднайти лише те, що її придумали українські емігранти, які змушені були покинути рідну землю.

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Документалка часто переносить глядачів у минуле батьків героїв, їхніх бабусь та дідусів. Уславлені спортсмени згадують мову, якою спілкувалися у дитинстві, національні страви, які готували їхні бабусі та матері, а також розповідають про те, що їм довелося пройти на шляху до успіху.

Навіть якщо ви не дуже знаєтесь на хокеї чи спорті, ви точно чули ім’я Вейна Грецкі, а після перегляду неодмінно захочете дізнатися про нього більше. На теренах України немає людини, яка була би рівнозначною величині одного з найкращих спортсменів XX століття Вейна Грецкі. Так, Україна має братів-боксерів Кличків, володаря Золотого м’яча Андрія Шевченка, найсильнішу людину світу Василя Вірастюка, завдяки яким про Україну почули у найвіддаленіших куточках планети. Втім, це трішки не те.

Звісно, можна звинувачувати, що ми любимо привласнювати відомих постатей з іноземними паспортами і вносити їх у скарбничку великих українців. Але в цьому фільмі його герої скажуть, хто вони є, за вас.

Канадський хокейний тато

Особливо теплими є кадри з батьком Вейна Грецкі, Волтером – 82-річний канадський хокейний тато побував з творчою групою фільму на фермі, де проходило його дитинство. У стрічці показано його найближче оточення та будинок, в якому ріс його знаменитий син.

Щойно Вейн, чи Іван (саме так би звучало його ім’я українською, – Ред.) з’являється у кадрі, ваш рівень гордості/щастя зашкалює. Легенда розповідає про кумира свого дитинства Горді Гоу, на якого рівнявся, та пригадує, як побив його снайперський рекорд. Також Грецкі згадує, які українські слова запам’яталися з дитинства від бабусі.

Вас розчулить і зізнання сина Террі Савчука Джеррі про свого легендарного батька – “людину 600 шрамів”. Саме він отримав прізвисько Юкі (Ukey, – Ред.) через своє українське походження.

А ще у фільмі ви не раз почуєте “грачі”, “леҐендарний”, “гокей” та ще чимало слів із Словника української мови Бориса Грінченка.

Віднести стрічку суто до документального кіно складно, як і до суто спортивного. Але її точно можна використати у майбутньому як дослідницьке джерело, адже творці фільму шукали підтвердження кожному наведеному факту у своїй роботі.

Після перегляду фільму ви дізнаєтесь, хто з легендарних хокеїстів привозив трофей Кубка Стенлі до Києва, на честь кого була записана пісня, яка опинилася у лідерах чарту Торонто у 1966 році, чиї батьки воювали за УНР і змушені були покинути терени України. А ще, без сумніву, у вас з’явиться легка усмішка чи від гордості, чи від радості, адже у кульмінації всього фільму ви дізнаєтеся, хто ж насправді ці UKI?

Де можна подивитися фільм?

Стрічку ЮКІ покажуть у 42 кінотеатрах України. У прокаті фільм стартує з 3-го грудня. За словами режисера картини, кінотеатри розписали фільм на перший тиждень, тому від кількості відвідувачів залежатиме подальша доля фільму у прокаті.

Фото: ЮКІ – Історія перемог вільних Українців