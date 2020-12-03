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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Марія Степанюк |

56 прізвищ, які втілили в реальність мрію своїх батьків: рецензія на фільм ЮКІ

Документальна стрічка режисера Володимира Мули ЮКІ – Історія перемог вільних українців виходить в український прокат 3 грудня. Це фільм про легенд Національної хокейної ліги з українським корінням. Вони ставали переможцями Кубка Стенлі та назавжди вписали свої імена в історію світового хокею.

Факти ICTV подивилися фільм і готові поділитися своїми враженнями.

Стрічка розповідає про легендарних спортсменів з українським корінням, серед яких найкращий хокеїст НХЛ усіх часів Вейн Грецкі, найвідоміший воротар в історії хокею Террі Савчук, переможці Кубка Стенлі Ерік Нестеренко, Джонні Буцик, Кен Данейко, Орест Кіндрачук, Брюс Драйвер, Джефф Чикрин, Едді Шак, Руслан Федотенко.

Знімання проекту відбувалися у чотирьох країнах – США, Україні, Канаді та Білорусі.

Під час перегляду фільму стає зрозуміло, що це не просто історія про легенд НХЛ з українським корінням за океаном. Це історії тих, хто покидав 100 років тому наші землі через прихід окупаційної влади, або тих, хто шукав кращої долі у вільному світі.

— Це яскрава зимова історія. Я гадаю, що мій фільм може стати шматочком позитиву на кінець року, і люди зможуть надихнутися чимось приємним і класним, – сказав режисер стрічки в інтерв’ю Фактам ICTV.

Справді, вже у перші хвилини віє теплом від ліричної пісні Гамерицький край у виконанні Христини Соловій. Автор тексту композиції невідомий, на просторах інтернету можна віднайти лише те, що її придумали українські емігранти, які змушені були покинути рідну землю.

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Документалка часто переносить глядачів у минуле батьків героїв, їхніх бабусь та дідусів. Уславлені спортсмени згадують мову, якою спілкувалися у дитинстві, національні страви, які готували їхні бабусі та матері, а також розповідають про те, що їм довелося пройти на шляху до успіху.

Володимир Мула та Вейн Грецкі

Навіть якщо ви не дуже знаєтесь на хокеї чи спорті, ви точно чули ім’я Вейна Грецкі, а після перегляду неодмінно захочете дізнатися про нього більше. На теренах України немає людини, яка була би рівнозначною величині одного з найкращих спортсменів XX століття Вейна Грецкі. Так, Україна має братів-боксерів Кличків, володаря Золотого м’яча Андрія Шевченка, найсильнішу людину світу Василя Вірастюка, завдяки яким про Україну почули у найвіддаленіших куточках планети. Втім, це трішки не те.

Звісно, можна звинувачувати, що ми любимо привласнювати відомих постатей з іноземними паспортами і вносити їх у скарбничку великих українців. Але в цьому фільмі його герої скажуть, хто вони є, за вас.

Канадський хокейний тато

Особливо теплими є кадри з батьком Вейна Грецкі, Волтером – 82-річний канадський хокейний тато побував з творчою групою фільму на фермі, де проходило його дитинство. У стрічці показано його найближче оточення та будинок, в якому ріс його знаменитий син.

Волтер Грецкі

Щойно Вейн, чи Іван (саме так би звучало його ім’я українською, – Ред.) з’являється у кадрі, ваш рівень гордості/щастя зашкалює. Легенда розповідає про кумира свого дитинства Горді Гоу, на якого рівнявся, та пригадує, як побив його снайперський рекорд. Також Грецкі згадує, які українські слова запам’яталися з дитинства від бабусі.

Вас розчулить і зізнання сина Террі Савчука Джеррі про свого легендарного батька – “людину 600 шрамів”. Саме він отримав прізвисько Юкі (Ukey, – Ред.) через своє українське походження.

А ще у фільмі ви не раз почуєте “грачі”, “леҐендарний”, “гокей” та ще чимало слів із Словника української мови Бориса Грінченка.

Віднести стрічку суто до документального кіно складно, як і до суто спортивного. Але її точно можна використати у майбутньому як дослідницьке джерело, адже творці фільму шукали підтвердження кожному наведеному факту у своїй роботі.

Після перегляду фільму ви дізнаєтесь, хто з легендарних хокеїстів привозив трофей Кубка Стенлі до Києва, на честь кого була записана пісня, яка опинилася у лідерах чарту Торонто у 1966 році, чиї батьки воювали за УНР і змушені були покинути терени України. А ще, без сумніву, у вас з’явиться легка усмішка чи від гордості, чи від радості, адже у кульмінації всього фільму ви дізнаєтеся, хто ж насправді ці UKI?

Де можна подивитися фільм?

Стрічку ЮКІ покажуть у 42 кінотеатрах України. У прокаті фільм стартує з 3-го грудня. За словами режисера картини, кінотеатри розписали фільм на перший тиждень, тому від кількості відвідувачів залежатиме подальша доля фільму у прокаті.

Фото: ЮКІ – Історія перемог вільних Українців

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