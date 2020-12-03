Проект Холостячка виходить на телеканалі СТБ щоп’ятниці і вже встиг завоювати серця глядачів. За розвитком романтичного шоу стежать понад 4 млн осіб.

Головна героїня проекту – українська актриса Ксенія Мішина, особливо відома за роллю в серіалі Фортечна.

За яких обставин вперше Мішиній запропонували стати Холостячкою, читайте на Фактах ICTV.

Ксенія згадує, що в одному з її інтерв’ю, говорячи про особисте життя, прозвучало поняття холостячка, і як було б цікаво створити шоу з такою назвою.

– Через якийсь час мені подзвонили з каналу і сказали, що є така пропозиція, – розповіла актриса.

Кастинг на головну героїню дівчина не проходила. Просто прийшла на зустріч з керівництвом та обговорила всі деталі.

– На той момент я була в Севастополі. Коли почалася пандемія, кордони закрили, і мені довелося залишитися там на кілька тижнів. Довелося також там організовувати і записувати перше інтерв’ю, де мене представляли як холостячки.

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Мішина розповіла, що по початку у неї були роздуми, адже потрібно було показувати своє життя на всю країну.

– Це досить серйозний крок. Все своє життя потрібно буде показувати на камеру і показувати всій країні. Я заздалегідь розуміла, що все буде по-справжньому.

Ксенія додала, що вона відразу знала, що шоу з її участю буде сильно відрізнятися від Холостяка.

27 листопада вийшов 6 випуск проекту Холостячка, в якому чоловіки змагаються за серце Ксенії Мішиної. У цьому випуску герої відправилися у Карпати.

На шостому тижні проект залишили двоє учасників – Ігор Бабко та Андрій Шатирко.