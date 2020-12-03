Незважаючи на карантин в Україні, популярний музичний гурт Время и Стекло провів концерт в рамках прощального туру в Харкові.

Захід відбувся у Палаці Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Тим часом концерт колективу у Запоріжжі, який мав відбутися 1 грудня, було скасовано.

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Місцеві Telegram-канали опублікували відео, де помітно відсутність будь-яких карантинних заходів.

Концертний зал був повністю заповнений людьми, які не дотрималися соціальної дистанції.

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На кадрах також можна побачити, що шанувальники гурту Время и Стекло не використовували захисних масок чи вдягали їх неправильно.

Проведення таких масових заходів, як концерти музичних гуртів, вважаються порушенням карантинних норм, ухвалених Кабміном.

Коронавірус в Україні

Станом на 3 грудня 2020 року було зафіксовано 14 496 нових випадків.

Станом на 3 грудня у Харківській області зафіксували 57 267 випадків захворювання, з них 777 – летальних. За минулу добу в Харківській області було зафіксовано 11 летальних випадків. Одужало 35785 чоловік, зараз хворіють 20705 людей.