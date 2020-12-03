У сьомому випуску проекту Холостячка за серце головної героїні Ксенії Мішиної боротимуться чотири чоловіки: Олександр Еллерт, Євген Ковтуненко, Андрій Рибак та Олексій Тригубенко.

Мішина поділилась, чим найбільше їй сподобався кожен з учасників і чому вона вирішила залишити саме їх у проекті.

Саша

Насамперед акторка орієнтувалася на свої почуття, і Саша став тією людиною, до кого вони виникли.

– Він має чудове почуття гумору. Мені з ним дуже цікаво, він чуттєвий. Поруч з ним я відчувала потяг та симбіоз, забувала про все, що відбувається навколо, – зізналась Мішина.

Андрій

Андрій також має відмінне почуття гумору, він мужній, але водночас ніжний.

– У нього є певна різнополярність. Він може бути жорстким чоловіком, але і слабким поруч із жінкою.

Для Ксенії важливо, щоб чоловік теж міг проявляти слабкість і не соромився цього.

Женя

З Женею Мішина відчула енергетичну схожість.

– У нас багато спільних інтересів. Він має чітку сформовану позицію. Він дорослий, зрілий чоловік, з яким я відчувала безпеку.

Читайте: Без кастингу, але з ваганнями: як Мішина стала головною героїнею шоу Холостячка

Льоша

Олексій асоціюється у головної героїні зі стабільністю, сім’єю.

– Це чоловік, у якому я жодного разу не сумнівалась протягом проекту.

Водночас до індивідуального побачення Мішина особливо не виділяла для себе Льошу. Ксенія гадає, що чоловік довго звикав до камер і йому потрібен був час, аби розкритися.

Хто з учасників Холостячки підходить Мішиній

Багато глядачів уже обрали своїх фаворитів, а також припускають, хто саме найбільше підійде Ксенії Мішиній.

На реаліті-шоу залишилися тільки чотири учасники, яких між собою навіть порівнювати складно, бо хлопці всі дуже різні і всіляко намагаються завоювати увагу холостячки.

Факти ICTV розбирались, хто з учасників Холостячки підходить Мішиній.

Джерело: Ходят слухи