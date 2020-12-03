Американська модель та власниця бренду косметики Кайлі Дженнер разом із сестрами Кардашян і мамою Кріс вирішила пожартувати над своїми зірковими друзями.
Для розіграшу вони зателефонували в FaceTime Джастіну Біберу, його дружині Гейлі Бібер, батькові маленької дочки Кайлі Тревісу Скотту та іншим зіркам. На відео сімейство Кардашян сидить разом і мовчки дивиться у камеру телефона.
На своїй сторінці в TikTok Кайлі опублікувала відео, де показала результат пранку: воно зібрало 13 млн переглядів.
– Це було весело, – написала Кайлі у себе під відео.
Першим, кому зателефонувала Кайлі, став хлопець Хлої Кардашян – баскетболіст Трістан Томпсон. Спочатку Трістан привітав дівчат посмішкою, а потім помітив, як дивно вони поводяться та виглядають.
– Ой Привіт! Що за, – сказала 29-річна зірка баскетболу.
Наступною жертвою став артист Джастін Бібер. Співак прогулювався, коли відповів на відеодзвінок.
Привіт, друзі – невпевнено відповів хлопець.
Потім з посмішкою запитав, – Це що тут відбувається?
Розіграш не оминув й дружину Джастіна, 23-річну Гейлі Бібер. Дівчина була збита з пантелику, коли відповіла на дзвінок. Вона не могла нормально прокоментувати ситуацію.
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Нагорода за найкращу реакцію, безумовно, дісталась Тревісу Скотту. Він мав переляканий вигляд, коли побачив усю родину разом.
– У чому справа? – вигукнув 29-річний репер.
Дівчата продовжували мовчати, тому Тревіс Скотт посміхнувся та попрощався з ними.
Наступним став американський комік Дейв Чапелл. Дівчата викликали бурхливу реакцію у Дейва.
Останньою жертвою розіграшу стала близька подруга Кортні Кардашян – Едісона Рей. Дівчина відповіла на дзвінок під час процедури догляду для брів: вона посміхалася та була збита з пантелику.
Кайлі Дженнер не мільярдер
Кайлі Дженнер отримала звання наймолодшого мільярдера за версією Forbes, який заробив свої статки самостійно, в березні 2019 року.
За рік журнал присудив їй це звання вдруге, проте потім позбавив його. Фахівці Forbes відзначили, що Дженнер роздмухувала масштаб і успіх свого бізнесу Kylie Cosmetics.
Після перерахунку виявилося, що її статки не сягають і $900 млн.