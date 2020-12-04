Найпопулярнішим відео на YouTube в Україні стала пародія на трек Холодок виконавця Мевл.

Пародія Діми Варварука та Юлії Вербинець вийшла під назвою Валентинка.

– Ще на етапі ідеї, написання пісні, знімання кліпу ми зрозуміли, що наш пазл склався і це буде щось дуже круте та масштабне. Ми і близько не уявляли, що відео набере найбільше переглядів в Україні, то був справжній шок, – зазначив Діма Варварук.

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Блогер розповів, що не збирається зупинятися. Він уже відкрив у Івано-Франківську власний офіс, де й працює з командою над втіленням своїх креативних ідей.

– Мене мотивує ціль, з якою я йду вже багато років. Хочу, щоб української мови в інтернеті було дуже багато, я стараюсь мотивувати людей нею спілкуватись, вести свої сторінки в соцмережі, – додав Діма Варварук.

Топ-10 найпопулярніших відео в Україні у 2020 році:

Мевл – Холодок | Валентинка (Пародія) Холостячка – Выпуск 1 от 23.10.2020 Від пацанки до панянки. Випуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020 Богдан. Крах Зеленського, Єрмак, кидок Путіна, посадка Порошенко, Коломойський. У гостях у Гордона Вернулись в школу на один день! Юрий Дудь х Лолита | Что было дальшее? Morgenshternpr – главный шоумен России-2020 / вДудь Cadillac (пародия) – Morgenshternpr & Элджей | ВНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко) Бали и почему на нем помешались. Большой выпуск. За сколько минут опарыши следят бургер?

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