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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Король хайпу: Діма Варварук із Валентинкою очолив топ українського YouTube

Найпопулярнішим відео на YouTube в Україні стала пародія на трек Холодок виконавця Мевл.

Пародія Діми Варварука та Юлії Вербинець вийшла під назвою Валентинка.

– Ще на етапі ідеї, написання пісні, знімання кліпу ми зрозуміли, що наш пазл склався і це буде щось дуже круте та масштабне. Ми і близько не уявляли, що відео набере найбільше переглядів в Україні, то був справжній шок, – зазначив Діма Варварук.

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Блогер розповів, що не збирається зупинятися. Він уже відкрив у Івано-Франківську власний офіс, де й працює з командою над втіленням своїх креативних ідей.

– Мене мотивує ціль, з якою я йду вже багато років. Хочу, щоб української мови в інтернеті було дуже багато, я стараюсь мотивувати людей нею спілкуватись, вести свої сторінки в соцмережі, – додав Діма Варварук.

Топ-10 найпопулярніших відео в Україні у 2020 році:

  1. Мевл – Холодок | Валентинка (Пародія)
  2. Холостячка – Выпуск 1 от 23.10.2020
  3. Від пацанки до панянки. Випуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020
  4. Богдан. Крах Зеленського, Єрмак, кидок Путіна, посадка Порошенко, Коломойський. У гостях у Гордона
  5. Вернулись в школу на один день!
  6. Юрий Дудь х Лолита | Что было дальшее?
  7. Morgenshternpr – главный шоумен России-2020 / вДудь
  8.  Cadillac (пародия) – Morgenshternpr & Элджей | ВНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)
  9. Бали и почему на нем помешались. Большой выпуск.
  10. За сколько минут опарыши следят бургер?

Найпопулярніші прем’єри кліпів листопада

За життям відомих особистостей пильно стежить увесь світ. Журналісти й фанати часто переглядають та коментують відеокліпи популярних селебріті. Зокрема таких зірок, як Майлі Сайрус, Лана Дель Рей, Біллі Айліш або BTS. Не обділяють увагою також українських музикантів.

Найпопулярніші прем’єри кліпів у листопаді 2020 року – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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