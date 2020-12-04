Співак Макс Барських презентував саундтрек до української еротичної драми La Plage під назвою Имена.

Трек присвячений езотеричній подорожі двох споріднених душ з минулого життя в нинішню, та їх зіткнення у новій реальності.

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Макс Барських розповів, що пісня записувалася в номері амстердамського готелю. А натхненням для артиста слугувала спонтанна зустріч.

– Мені здавалося, я зустрів у цьому місті рідну душу з минулого життя: ми зіткнулися на час і пройшли повз один одного, – зазначив співак.

Фільм La Plage від режисера Сергія Ткаченка це незалежний український арт-хаус у жанрі еротичної драми. За сюжетом дві молоді пари зустрічаються в поїзді, після чого їх життя кардинально змінюється. Прем’єра стрічки в Україні запланована на кінець 2020 року.

Настя Каменських – Vibe

Українська співачка Настя Каменських – NK презентувала кліп на нову пісню Vibe.

За словами артистки, пісня має назву Vibe, тому що вона передає всі емоції, які відчуває сама співачка. У ній є всі глибинні відчуття та жіночі переживання.