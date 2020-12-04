Поцілунок, сльози і несподіваний вибір: чим закінчився 7 випуск Холостячки

У сьомому випуску реаліті Холостячка Ксенія Мішина вирішила відвідати житло останніх чотирьох учасників.

Порожній холодильник Еллерта

Саша Еллерт зізнався героїні, що хотів би змінити свою холостяцьку квартиру на будинок для великої родини.

Поки ж шанувальник Ксенії Мішиної живе у невеликій квартирі з ігровою консоллю, телевізором і порожнім холодильником.

Спілкуючись з Еллертом у його квартирі, Холостячка визначила, що спосіб життя чоловіка не сходиться з її стилем життя.

Йдеться про те, що Саша проводить дозвілля з алкоголем, а Мішина не п’є алкоголю.

– У нас було класне побачення з Сашею. Але якщо його спосіб життя різнитиметься з моїм, ми просто розійдемося, – сказала Ксенія.

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Поцілунок дома у Тригубенка

Олексій Тригубенко одразу ж висловив готовність з’їжджатися з Холостячкою і будувати сім’ю.

Квартира Олексія, куди він привів Мішину, розташована в одному з найзеленіших районів столиці, де поруч є дитячий садок і школа.

Після чуттєвої та відвертої розмови між учасниками реаліті стався поцілунок.

– Губи Ксюші – це щось. Не передати словами відчуття, вони неймовірні. І я зрозумів у той момент, що мені ні з ким не було так кайфово, як із нею, – зізнався Тригубенко.

Вірші про кохання від Ковтуненка

Євген Ковтуненко зізнався, що мало кого пускає в будинок, який вважає своїм джерелом сили, але Ксенію запросив із задоволенням.

Також шанувальник закрив свій ресторан заради побачення з Холостячкою, де повідомив Ксенії, що в майбутньому бачить себе політичним діячем.

У цей вечір Мішина почула від Євгена вірш про кохання:

Твое сердце разорвано на куски,

Твои мысли — безудержный ураган.

Я читаю в глазах “прости”,

Я курю, и походу, я снова пьян.

Жить по принципу “Делай, что должен”,

“Расслабляйся — и будь что будет”

Обещал себе, но так сложно,

Когда сердце кого-то любит.

Холостячка залишила будинок Рибака у сльозах

На побаченні з Андрієм Рибаком з’ясувався шокуючий факт про те, що учасника реаліті чекає дівчина поза проектом.

Рибак розповів, що перед участю в зйомках був закоханий в іншу дівчину, якій пообіцяв повернутися до фіналу.

Після такого зізнання Холостячка залишила його будинок зі сльозами на очах, але перед цим Рибак попросив вигнати його з проекту.

– Я обіцяв цій дівчині, що піду до фіналу. Я не знаю… Єдине правильне рішення – це тримати своє слово. Але я так цього не хочу, – заявив Андрій.

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Холостячка: хто залишив проект у 7 випуску

Незважаючи на гучний шокуючий скандал з Андрієм Рибаком, проект залишив не він.

Без троянди залишився Євген Ковтуненко.

– Ти продовжуєш мене дивувати з кожною зустріччю. Мені дуже подобається твоє прагнення до духовного розвитку. Ти шалено творча людина. І водночас цілеспрямована в бізнесі. Але на цьому тижні ми спілкувалися, як друзі, але не закохані. Ми з тобою на одній хвилі, але не романтичній, – пояснила свій вибір Холостячка.

Фото: СТБ