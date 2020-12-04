Холостячка 2020: інтерв’ю з Андрієм Рибаком – ЕКСКЛЮЗИВ

На телеканалі СТБ глядачі продовжують спостерігати за розвитком стосунків між головню героїнею Ксенією Мішиною та учасниками реаліті Холостячка.

Факти ICTV в інтерв’ю з одним із учасників Андрієм Рибаком обговорили його стосунки з Ксенією, чоловічу дружбу, а також його вподобання щодо представниць прекрасної статі.

Як близьке оточення поставилося до вашої участі в реаліті-шоу?

– Більшість людей не знали, що я брав участь у проекті. А коли він вже вийшов на екрани, то по-різному коментували, але загалом позитивно. Багато знайомих, з якими ми до цього давно не спілкувалися, почали мені писати і говорити: Класно, ми за тебе! Тато взагалі ніяк не відреагував, а мама сказала: Хочеш – іди, це твій вибір.

Які якості Ксенії у вас пробудили інтерес і почуття?

– Нашому знайомству на першій вечірці передувала історія в Instagram. Ксенія мене заблокувала, тож, йдучи на проект, я не знав, як вона на мене відреагує. Чесно кажучи, я навіть не сподівався на симпатію. Під час нашого спілкування в соцмережі мені здалося, що Ксюша не вподобала мої жарти.

Передусім мені хотілося з’ясувати, чи підходимо ми з нею одне одному. До того ж до проекту я чув різні відгуки щодо цієї жінки: хтось говорив, що дуже круто з нею працювати і спілкуватися, а хтось – протилежні речі. Але з кожною нашою зустріччю я лиш переконувався, що ми з Ксюшею на одній хвилі. Вона – справжня.

Які якості? У неї хороше почуття гумору, своєрідне звісно, але хороше. Вона дуже легка на підйом – швидко підхоплює ідеї. З нею цікаво. Нам є про що поговорити, і у неї чималий background, що теж – плюс.

Ви згадали історію з Instagram. Які ще були моменти у вашому житті, коли через гумор вплутувалися в якісь неприємності чи незручні ситуації?

– Неприємності та незручні ситуації в житті – це моє кредо (сміється). Однак саме через жарти їх не так вже й багато. Я не сказав би, що гумор приносив мені дискомфорт у житті. Радше навпаки – допомагав позбутися неприємностей. У них я раніше потрапляв через свою наївність, комплекси, невпевненість, дурощі.

До речі, щодо комплексів, Ви вже дорослий чоловік, можете порадити, як боротися зі своїми комплексами.

– Тут все індивідуально, немає якоїсь чарівної таблетки, яка допоможе вам забути про комплекси. Потрібно їх пропрацьовувати. Найголовніше – зізнатися, що в тобі не так. Я, наприклад, у школі комплексував, що у мене відстовбурчені вуха, але не міг зізнатися в цьому навіть самому собі. Важливо перебороти свій комплекс, усвідомити його і зрозуміти, чому він з’явився. А потім уже почати діяти. Найголовніше – це прийняти себе таким, який ти є, а помилки аналізувати.

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Які якості повинна мати дівчина, щоб зачепити вас із першого погляду?

– У дівчатах мені подобається харизма: як вона поводиться, як рухається, як говорить, як сміється. А ще, почуття гумору й самоіронія – це дуже важливо. Якщо дівчина не розуміє жартів, то це не моя людина.

Я, звісно, звертаю увагу на зовнішність. Здебільшого мені подобалися брюнетки. Але, як я вже казав, головне, щоб дівчина була наділена харизмою.

Чи були у Вас побоювання побудувати стосунки з Ксенією, але не знайти підхід до Платона?

– Ні! Хоч до проекту у мене не було спроб побудувати стосунки з дівчатами, у яких є діти. Ба більше – спроб налагодити взаємини з дітьми. Але я взагалі не боявся і навіть не думав, що у мене можуть виникнути труднощі.

Надалі, коли ми з Платоном познайомилися, я зрозумів, що він – доволі активна дитина, і проблем у спілкуванні виникнути не може. Я бачу дуже багато коментарів від жінок, типу: Якщо чоловік не знайде підхід до твоєї дитини, то це не твій чоловік. На мою думку, на це потрібен час. Довіра дитини виникає не одразу. Головне, щоб дівчина бачила, що її обранець намагається знайти підхід до дитини і цікавиться нею.

Ви отримали першу бутоньєрку, першим пішли на індивідуальне побачення. Чи відчували перевагу над іншими учасниками на той момент і чи було це приводом розслабитися?

– Так, мені було приємно, що у Ксюші одразу виникла симпатія до мене. Я відчував це. Чи було це приводом розслабитися? Ні! Навпаки. Мені захотілося ще більше увімкнутись і проявляти себе.

Коли стався перший поцілунок, і не з вами, – сильно засмутилися чи це було стимулом?

– Про перший поцілунок із Сашою я дізнався вже після того, як у мене він стався. Я розумів, що Ксюша до фіналу нікому нічого не обіцяла на цьому проекті, і вона мала право перевірити, як їй буде з тією або іншою людиною. Тому в мене не було ніякого розпачу чи бажання все залишити.

Коли дівчина не йде на контакт, як ви дієте у таких ситуаціях і про що думаєте у цей момент?

– Історія Ти мене завойовуй, а я ще думатиму – абсолютно не моя. Я не кажу, що дівчина повинна відповідати такими самими методами, що й чоловік. Вона не має дарувати подарунки, телефонувати першою або кудись запрошувати. У дівчат є свої набори інструментів, якими вони дають зрозуміти, що чоловік їм цікавий. Тому, якщо я не бачу симпатії у відповідь на мою, то мені це не підходить. Може, хтось скаже: Ти здаєшся! Але мені просто не цікаво залицятися до дівчини, яка цього не хоче. Я за взаємність у стосунках.

У вас з Ксюшею перше побачення було у стилі 50 відтінків сірого, а яке у вас ставлення до БДСМ?

– Батоги й палиці – не зовсім моє. Але загалом такий, доволі жорсткий, підхід в інтимі мені подобається. За умови взаємної згоди. І якщо це в міру, тому що іноді атрибути відволікають.

А сама стилістика? Не знаю… Я доволі універсальний у сексуальному плані. Але якогось фетишу в мене немає. Не сказав би, що я великий шанувальник шкіри й металу в сексі, але іноді можна і спробувати. Однак не так фанатично, як головний герой фільму (усміхається).

Загалом експерименти я люблю, але без батогів і зв’язувань. Хоча… Треба подумати (сміється).

Як ви ставитеся до сексу на першому побаченні?

– Для мене це нормально, але не першочергово. Мене часто запитують: Чи запропонуєш ти дівчині секс на першому побаченні? Я ніколи не пропоную. Якщо вас вабить одне до одного, є взаємність, то секс, як і поцілунок, може бути й на першому побаченні. А може й на другому чи десятому, якщо ви протримаєтеся до цього часу без сексу (сміється).

Дружба між чоловіком і жінкою, чи вірите ви в це?

– Якщо взяти справжню чоловічу дружбу і спробувати її спроектувати на жінок, то мені здається, що це неможливо.

Так дружити з дівчиною, як ти дружиш із чоловіком – нереально. У мене дуже багато приятельок, але дружбою назвати наше спілкування не можу.

Чому неможливо дружити, як із чоловіками? Тому що чоловіки і жінки внутрішньо різні. У них різні відчуття, погляди на життя та ситуації. У мене в житті немає такого прикладу.

Є аксіома: чоловіки не плачуть. Яке Ваше ставлення, до прояву емоцій у чоловіків?

– Думаю, що це стереотип. Емоції потрібно проявляти, треба говорити про те, що ти відчуваєш. Звісно, не завжди вони доречні, треба орієнтуватися за ситуацією. Але боятися – це нерозумно. Якщо чоловік хоче виплеснути свої емоції, то про них слід говорити. Так само, як і жінкам. Тримати їх у собі – це не дасть нічого чого хорошого.

Люди, у яких завжди все добре, мабуть, мають радше лякати навколишніх, ніж ті, хто проявляє емоції та йде далі, обмірковуючи свої вчинки.

Як Ви уявляєте свої ідеальні стосунки/сім’ю?

– Для мене ідеальні стосунки – це коли двом людям просто добре разом. Немає якихось критеріїв. А якщо вам добре впродовж тривалого часу, чому б не одружитися? Хіба що ЗАГС закритий (сміється).

Як пройшов 6-й випуск Холостячки