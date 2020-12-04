Олександр Ктиторчук: фотограф-педофіл чи жертва обставин

Наприкінці листопада український шоу-бізнес сколихнув черговий скандал: відомого фотографа Олександра Ктиторчука затримали за звинуваченнями у розбещенні неповнолітніх моделей.

За декілька днів суд обрав для Ктиторчука запобіжний захід, змінивши тимчасовий домашній арешт на утримання під вартою в слідчому ізоляторі.

Одіозний фотограф, який знімав десятки українських зірок, може отримати реальний термін ув’язнення. Головне про справу Олександра Ктиторчука розповідають Факти ICTV.

Біографія Олександра Ктиторчука

Олександр Ктиторчук народився 27 липня 1964 року в Бердичеві, що на Житомирщині.

Окрім кар’єри фотографа, також є викладачем у Київській школі фотографії.

Улюбленим жанром фотохудожника є ню-фотографія.

Ктиторчук також спробував себе і в кіно: він знявся у російськомовному фільмі українського режисера Євгена Саннікова Архімед. Володар чисел у 2014 році.

В одному із інтерв’ю Ктиторчук заявив, що “спить з багатьма своїми моделями”, худі та високі жінки виглядають “несмачно”, а найважче для нього – фотографувати українських політиків.

За інформацією ЗМІ, Олександр Ктиторчук володіє розкішним пасажирським лайнером, який до купівлі працював як VIP-теплохід-ресторан.

Експерти оцінили вартість у близько 13 млн грн. Зазначається, що Ктиторчук повністю переобладнав теплохід-ресторан у пасажирське судно.

Одружений. За повідомленням поліції, має власну квартиру у Вишневому під Києвом.

Соцмережі, зокрема Instagram, Ктиторчук веде для того, щоб ділитися з шанувальниками своєю творчістю.

На його профіль підписано понад 6 тис. людей, а переважна більшість знімків – це еротичні та дитячі фотосесії.











Жертва обставин чи педофіл? Головне про справу фотографа Олександра Ктиторчука / 3 фотографии

Педофіл чи жертва обставин?

Правоохоронці навідалися до помешкання Олександра Ктиторчука 25 листопада. Того ж дня було проведено обшуки за місцем роботи та у столичній орендованій квартирі.

Поліція вилучила ноутбуки, планшети, мобільні телефони, банківські картки, документи, які в подальшому було направлені на експертизу.

Спочатку суд обрав Ктиторчуку запобіжний захід – домашній арешт, однак після результатів експертиз його змінили на утримання в СІЗО без права вийти під заставу.

Одіозного фотографа звинувачують у розбещенні та зґвалтуванні щонайменше двох дівчат віком 15 та 17 років.











Жертва обставин чи педофіл? Головне про справу фотографа Олександра Ктиторчука / 3 фотографии

Дівчина, що представилася дружиною фотографа, також була присутня на судовому засіданні. Разом із колегою Ктиторчука, який поспілкувався з журналістами, вони впевнені: справу сфабриковано.

За даними слідства, інтимні зустрічі відбувалися у мікроавтобусі, переобладнаному під міні-студію з ліжком. Цікаво, що автомобіль Mercedes Vito зареєстровано на співмешканку Ктиторчука.

На вилученому комп’ютері правоохоронці знайшли декілька інтимних відео з дівчатами. Адвокати підсудного коментувати справу відмовилися, натомість готуються до апеляції.

Реакція українського шоу-бізнесу

Одним із перших на захист Олександра Ктиторчука став відомий продюсер Юрій Фальоса.

Роботи фотографа він назвав “яскравими шедеврами”, а кримінальну справу – “черговим божевільним піаром”.

Щоправда, згодом Юрій Фальоса видалив свою публікацію.

Новину про звинувачення одіозного фотографа зі смутком сприйняла світська левиця та модель Світлана Вольнова.

В інтерв’ю одному з інтернет-видань вона назвала Олександра Ктиторчука “доброю та світлою людиною”.

Цікаво, що фотограф познайомився зі Світланою на вулиці, і під час спілкування запропонував фотосесію.

– Саша – це людина, яка зняла перше фото на мою першу обкладинку, після чого я стала моделлю. Нічого не можу сказати про нього поганого. Напевно, його згубила любов до жіночої краси, яку він завжди вистежував, видивлявся.

Фотороботи Олександра Ктиторчука часто прикрашали фойє столичного театру імені Івана Франка.

Один із акторів театру, Остап Ступка, у коментарях журналістам поділився здивуванням щодо обвинувачень фотографа.

– Це прекрасна людина. Справді, наш театр з ним співпрацював. Від того, що зараз відбувається, я трохи шокований, чесно кажучи.

Відома українська актриса Ольга Сумська зауважила, що не знає жодних деталей, але така серйозна справа її вразила.

– Я бачила, що в нього знімаються юні дівчата, і ще тоді подумала, як же вони погоджуються. А тут він знімав порно з неповнолітніми. Я не знаю нюансів, але в голові не вкладається просто.

#ЖертвиКтитора

За декілька днів після затримання Олександра Ктиторчука у Facebook з’явилася публікація, де дівчина зізнається у тому, що стала жертвою зґвалтування.

Цією дівчиною була Світлана Коваль – учасниця відомого у 2000-х українського шоу Шанс.Model.Ua, де Олександр Ктиторчук працював фотографом.

Відвертий текст Світлани викликав неоднозначну реакцію у коментарях: від співчуття до звинувачень у наклепі на фотохудожника.

– Вірила в його щирість і у власну красу. Пам’ятаю, як він і мене почав вмовляти зняти кофту і бюстгальтер. Розказував, що колись я буду вдячною за це. Пам’ятаю його маніпуляції і тиск. Думала про можливі шляхи втечі. Він хотів торкатися грудей, це було бридко, я намагалась відсторонитись, а він сказав: Як вже впустила всередину, то чого ж не даєш груди?

Також Світлана Коваль запропонувала спеціальний хештег #ЖертвиКтитора та закликала жертв насильства ділитися своїми історіями.

Не менший резонанс у суспільстві викликав сюжет Надзвичайних новин на каналі ICTV з матір’ю однієї із дівчат, які фігурують у справі Ктиторчука.

Жінка розповіла, що з її 15-річною донькою фотограф познайомився прямо на вулиці. Чоловік дав їй свою візитівку та запросив на знімання, представившись відомим фотохудожником.

– Він говорив, яка вона фотогенічна, але під час знімання відбувалося розбещення: він просив пестити його.

Журналістам вдалося з’ясувати, що Олександр Ктиторчук також був відомий своїм хамством: деякі моделі вибігали зі студії в сльозах.

Але сам фотограф пояснював це тим, що знає методику, як вивільнити емоції жінки, щоб вишли вдалі знімки.

Що буде далі

Наразі слідство у справі Олександра Ктиторчука триває, а сам фотограф перебуває в СІЗО.

Поки українські зірки, які ще донедавна були у топ-списку його клієнтів, відмовляються коментувати справу, соцмережі встигли засудити Ктиторчука за знущання над юними дівчатами.

В одному з інтерв’ю фотограф сказав, що роздягнути модель – це не самоціль, адже якщо вона йому довіряє, то зробить це сама.

Невідомо, наскільки затягнеться судовий розгляд справи, однак постраждалі дівчата чекатимуть на справедливий вирок для Олександра Ктиторчука.

Фото: Фотошкола Олександра Ктиторчука, Нацполіція, МВС, Dreamstime