Пістолет Джеймса Бонда продали за понад $250 тис.

Пістолет агента Джеймса Бонда в кінострічці Доктор Ноу 1962 року купили на аукціоні за $256 тис. Початкова вартість за оцінками одного з аукціонних будинків становила від $150 до $200 тис.
Мова про зброю Walther PP. Фанати стрічки знають, що Джеймс Бонд у виконанні актора Шона Коннері поміняв Beretta на Walther PP.
Керівництво Mи-6 припускало, що пістолет Beretta в черговий раз заклинить під час знімання. Після того Walther став культовою рушницею Джеймса Бонда.
На аукціоні купили й стійку для зброї, яку використовував актор Шон Коннері під час своєї першої появи в ролі суперагента. За неї заплатили понад $250 тис.
З додаткових реквізитів продали шолом, який носив актор Том Круз у фільмі Найкращий стрілець ($108 тис.). Кашкет з ролі офіцера у виконанні Круза в кінострічці Декілька хороших хлопців оцінили в суму понад $9 тис.
За каскадний меч Катана, яким користувався Брюс Вілліс у Кримінальному чтиві, виручили понад $35 тис., що в 35 разів перевищило початкову оцінку в $1 500 тис.Читайте: Том Круз прилетів до Львова Брюс Вілліс на бою Кличка (фото) Це було не життя: чим хворів Шон Коннері перед смертю
Шон Коннері помер: зірка Джеймса Бонда пішов із життя у 90 років
31 жовтня Шон Коннері помер у віці 90 років. Сумну новину підтвердила його сім’я.
Шон був першою зіркою, яка зіграла роль агента 007 на великому екрані у фільмі 1962 року Доктор Ноу, а потім знявся ще в семи популярних фільмах.
За десятиліття своєї акторської кар’єри Коннері завоював Оскар, дві премії BAFTA і три Золотих глобуси.
Джерело: The Hollywood Reporter