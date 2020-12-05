Пістолет Джеймса Бонда продали за понад $250 тис.

Пістолет агента Джеймса Бонда в кінострічці Доктор Ноу 1962 року купили на аукціоні за $256 тис. Початкова вартість за оцінками одного з аукціонних будинків становила від $150 до $200 тис.

Мова про зброю Walther PP. Фанати стрічки знають, що Джеймс Бонд у виконанні актора Шона Коннері поміняв Beretta на Walther PP.

Керівництво Mи-6 припускало, що пістолет Beretta в черговий раз заклинить під час знімання. Після того Walther став культовою рушницею Джеймса Бонда.

На аукціоні купили й стійку для зброї, яку використовував актор Шон Коннері під час своєї першої появи в ролі суперагента. За неї заплатили понад $250 тис.

З додаткових реквізитів продали шолом, який носив актор Том Круз у фільмі Найкращий стрілець ($108 тис.). Кашкет з ролі офіцера у виконанні Круза в кінострічці Декілька хороших хлопців оцінили в суму понад $9 тис.

За каскадний меч Катана, яким користувався Брюс Вілліс у Кримінальному чтиві, виручили понад $35 тис., що в 35 разів перевищило початкову оцінку в $1 500 тис.

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