Ані Лорак нарвалася на хейт через образ на Пісні року (ФОТО)

Популярна співачка Ані Лорак опублікувала фотографії з російської Пісні року.
42-річна артистка з’явилася на запис концерту у блискучому костюмі, який складався з блейзера та легінсів зі стразами.
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– Пам’ятаю маленькою дівчинкою, я дивилася цей фестиваль і мріяла, щоб одного разу мою пісню назвали піснею року. Сьогодні у мене безліч нагород і всі вони виткані з вашої любові! Дякую, що завжди поруч, наша любов взаємна, – зазначила Ані Лорак.
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Однак підписники співачки неоднозначно відреагували на образ. Були ті, хто писав, що образ приголомшливий, але було багато і тих, хто негативно відгукнувся про нього.
– Що за убогий костюм? Хто вам наряди підбирає? Кошмарні просто, Образ не дуже, Найжахливіший образ, Вам не личий такий наряд, смішно виглядаєте, Що ж ви собою робите? Стаєте гумовою, – пишуть користувачі в мережі.
Ані Лорак – Страдаем и любим
Популярна українська співачка Ані Лорак, яка останні декілька років проживає в Москві, представила новий кліп на пісню Страдаем и любим. Ролик виконавиця опублікувала на своєму Youtube-каналі.
У кліпі також знялися Артур Даніяр, Даня Андрущук, Наталя Білозьорова, Ем Майя, Максим Гвоздьов, Алла Гутникова, Ганна Васильєва, Еритьє Уянзе, Вікторія Разинкова та Микита Мартинов.