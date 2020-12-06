Ані Лорак нарвалася на хейт через образ на Пісні року (ФОТО)

Популярна співачка Ані Лорак опублікувала фотографії з російської Пісні року.

42-річна артистка з’явилася на запис концерту у блискучому костюмі, який складався з блейзера та легінсів зі стразами.

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– Пам’ятаю маленькою дівчинкою, я дивилася цей фестиваль і мріяла, щоб одного разу мою пісню назвали піснею року. Сьогодні у мене безліч нагород і всі вони виткані з вашої любові! Дякую, що завжди поруч, наша любов взаємна, – зазначила Ані Лорак.

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Однак підписники співачки неоднозначно відреагували на образ. Були ті, хто писав, що образ приголомшливий, але було багато і тих, хто негативно відгукнувся про нього.

– Що за убогий костюм? Хто вам наряди підбирає? Кошмарні просто, Образ не дуже, Найжахливіший образ, Вам не личий такий наряд, смішно виглядаєте, Що ж ви собою робите? Стаєте гумовою, – пишуть користувачі в мережі.



















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