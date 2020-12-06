Українська співачка Софія Ротару виступила на премії Пісня року у Росії.
Ротару виконала дві пісні: Червона рута і Сердце размером с солнце. Після виступу співачка роздавала автографи.
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Раніше концертний директор Софії Ротару Сергій Лавров заявляв, що гонорару за виступ співачка не отримає.
– У Софії Михайлівни давня дружба з Ігорем Крутим, – зазначив Лавров.
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Ані Лорак на Пісні року
Популярна співачка Ані Лорак опублікувала фотографії з російської Пісні року.
42-річна артистка з’явилася на запис концерту у блискучому костюмі, який складався з блейзера та легінсів зі стразами.
Однак підписники співачки неоднозначно відреагували на образ. Були ті, хто писав, що образ приголомшливий, але було багато і тих, хто негативно відгукнувся про нього.
Фото: sofiarotaru.official