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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Заради дружби: Софія Ротару виступила в РФ на Пісні року

Українська співачка Софія Ротару виступила на премії Пісня року у Росії.

Ротару виконала дві пісні: Червона рута і Сердце размером с солнце. Після виступу співачка роздавала автографи.

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Раніше концертний директор Софії Ротару Сергій Лавров заявляв, що гонорару за виступ співачка не отримає.

– У Софії Михайлівни давня дружба з Ігорем Крутим, – зазначив Лавров.

 

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Публикация от СОФИЯ РОТАРУ | SOFIA ROTARU (@sofiarotaru_fan)

Ані Лорак на Пісні року

Популярна співачка Ані Лорак опублікувала фотографії з російської Пісні року.

42-річна артистка з’явилася на запис концерту у блискучому костюмі, який складався з блейзера та легінсів зі стразами.

Однак підписники співачки неоднозначно відреагували на образ. Були ті, хто писав, що образ приголомшливий, але було багато і тих, хто негативно відгукнувся про нього.

Фото: sofiarotaru.official

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