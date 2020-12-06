Популярна співачка Ані Лорак опублікувала фотографії з російської Пісні року.

42-річна артистка з’явилася на запис концерту у блискучому костюмі, який складався з блейзера та легінсів зі стразами.

Однак підписники співачки неоднозначно відреагували на образ. Були ті, хто писав, що образ приголомшливий, але було багато і тих, хто негативно відгукнувся про нього.