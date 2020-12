Скандальна реп-виконавиця Карді Бі приголомшила своїх шанувальників бажанням придбати дизайнерську сумку вартістю $88 тис. у розпал пандемії.

Співачка запитала у своїх підписників у Twitter, чи варто їй витратити ці гроші на сумку, після чого отримала шквал засудження від своїх фанатів. Користувачі розкритикували бажання співачки витрачати стільки коштів на матеріальні речі, тоді як багато хто відчуває фінансові труднощі в умовах пендемії.

Should I spend 88K for this damn purse ? Omggg it’s tempting ???????????? — iamcardib (@iamcardib) December 6, 2020

Читайте: З оголеними грудьми і Кайлі Дженнер: Cardi B і Megan Thee Stallion зняли спільний кліп

Однак Карді Бі відмовилася відчувати провину за своє бажання придбати дороговартісний аксесуар.

Зазнавши критики за свій твіт, вона нагадала хейтерам про свою благодійну діяльність.

Виконавиця опублікувала у Twitter скріншоти статей, в яких згадувалося, як вона цьогоріч витрачала свої гроші на благодійність. Співачка нагадала своїм підписникам, як вона пожертвувала $1 млн на боротьбу з коронавірусом та як придбала 20 тисяч харчових добавок для медичного персоналу в районі Нью-Йорку під час пандемії.

Also I donated a million dollars to fans thru cashapp 2 months ago https://t.co/XF9sAjWIuz — iamcardib (@iamcardib) December 6, 2020

Також вона нагадала, як подарувала своїм фанатам $1 млн через додаток CashApp.

Проте користувачі не заспокоювались.

Потім вона написала у Twitter , що у неї є родичі, яким вона допомагає через пандемію.

– Якби я хотіла пустити пил в очі, могла б просто обмежитися якимись подачками, – додала виконавиця. Я вже пожертвувала $2 млн цього року і роблю щось особливе зараз в іншій країні, що буде зроблено наступного року. Що ви пожертвували? – запитала Карді Бі у своїх підписників.

Після цього багато фанатів підтримали виконавицю.

Пізніше Карді Бі опублікувала твіт, де запитала, чи варто їй показати свою сумку.

Sooooooo……do ya want me to show ya the purse ? ???????????? — iamcardib (@iamcardib) December 7, 2020

Найкращий трек у стилі реп – WAP (Cardi B і Megan Thee Stallion)

22 листопада у Лос-Анджелесі (США) відбулася щорічна музична премія American Music Awards 2020.

На ній реп-виконавиця Cardi B перемогла у номінації Найкращий трек у стилі реп зі своєю піснею WAP.