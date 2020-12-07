Кібербулінг, Перші ластівки та соцмережу Likee – інтерв’ю з Анастасією Дьяковою

14 грудня на Новому каналі стартує прем’єра серіалу Перші ластівки. Zалежні.

Перший сезон серіалу набув неабиякої популярності серед української аудиторії, тому Факти ICTV поспілкувалася із координатором програм із захисту дітей від насильства Офісу Уповноваженого з прав дитини та засновницею освітнього проекту #Stop_sexтинг Анастасією Дьяковою.

Спікер розповіла про кібербулінг, сексуальне насильство онлайн та способи убезпечення дітей від злочинців в інтернеті.

– Чи варто встановлювати батьківський контроль на телефоні дитини?

– Для дітей дошкільного віку батьківський контроль є обов’язковим, тому що він дає змогу фільтрувати контент, який споживає ваша дитина.

Для цього можна налаштувати безпечний пошук у браузері та встановити додатки контролю, наприклад Google Kids та YouTube Kids.

– Чи може це вплинути на довіру між батьками та дітьми?

– Дітям треба все пояснювати. Для них це має стати правилом. Вони можуть використовувати гаджети тільки в тому разі, якщо там встановлено батьківський контроль.

Потрібно довести, що це захід безпеки, а не обмеження їхнього простору.

Із маленькими дітьми в цьому сенсі легше, а от коли дитина стає підлітком, це може не спрацювати.

– Як правильно доносити цю інформацію підліткам, адже вони часто вважають, що для них це вже не актуально?

– Одним із найкращих способів є зближення з підлітками. Наприклад, батьки можуть подивитися разом із ними серіали, в яких висвітлюються проблеми підлітків.

Саме тому я дуже рада, що ми можемо співпрацювати з серіалом Перші ластівки. Zалежні.

Такий спосіб буде корисним як для батьків, так і для дітей. Серіали демонструють реальні проблеми та історії героїв. Так батьки зможуть краще зрозуміти актуальні проблеми підлітків, а школярі – зіставити свої проблеми та шляхи до їх вирішення.

Приклад – це завжди найкраще навчання.

– Що робити, якщо ваша дитина сама почала займатися кібербулінгом?

– Якщо ви дізналися, що ваша дитина займається кібербулінгом, не треба звинувачувати себе й дитину. Слід зрозуміти, що це не робить вас поганими батьками.

Можна зателефонувати на лінію підтримки 1 535, щоб отримати більше інформації та зрозуміти, що треба робити.

Із дитиною не треба розмовляти з позиції дорослого та звинувачувати її. Слід створити для неї простір, в якому вона зможе розповісти про причину своїх вчинків.

Можливо, вашу дитину побили в школі, і щоб захистити себе, вона почала застосовувати кібербулінг. Серед інших причин – їй може не вистачати уваги, підтримки та любові.

Треба розуміти, що проблема не тільки в дитині.

Доволі часто, коли дитина ображає інших, вона сама є ображеною. Ситуація з кібербулінгом ніколи не буває однобокою. Далі дитині треба пояснити, що її вчинки можуть вплинути на життя інших людей.

Те що одному здається просто жартом, для іншого може бути кінцем світу.

Одним із наслідків кібербулінгу може стати завершення життя самогубством.

І останнє, що треба зазначити, це розмова про відповідальність за свої вчинки та можливі наслідки. Цькування в інтернеті є адміністративним порушенням закону.

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– Чи можуть соцмережі, такі як Like чи Tik Tok, стати майданчиком для різних маніпуляцій педофілів?

– Безперечно можуть. Ці питання пояснюють важливість спілкування батьків із дітьми в будь-якому віці. Із ними треба розмовляти та пояснювати, що будь-яка публікація в інтернеті там і залишається. Дитина має усвідомити, що увесь опублікований контент можна завантажити й за бажання використати проти людини.

А щодо дитячого контенту у соцмережі Like, важливо розуміти, що діти знімають доволі відверті відео на основі того, шо вони десь уже бачили. Це можуть бути кліпи, відео у Instagram та інших соцмережах.

Дітям варто доносити цінності в легкій формі. Наприклад, письменниця Іра Бова створила книгу Хаппі та її суперсила спеціально для висвітлення цієї теми.

Автор створила казкову історію про черепашку Хаппі та на її прикладі демонструє, що треба робити, якщо хтось змушує робити те, чого не хочеш, або вимагає інтимні фото.

– Яку небезпеку несуть у собі відео, опубліковані дітьми в інтернеті?

– За допомогою відео будь-хто може ідентифікувати місце проживання або навчання дитини через геолокацію. Саме тому дітей треба попереджати та просити не застосовувати цю функцію.

Дитина має пам’ятати, що тільки вона вирішує, як і з ким відбуватиметься її комунікація в інтернеті.

Булінг в інтернеті

В Україні провели дослідження щодо булінгу в інтернеті серед дітей. Під час опитування виявили, що кожен п’ятий підліток страждає від знущань в інтернеті.

Більшість звернень щодо кібербулінгу надходить із Київської області, жертвами переважно стають дівчата.

Освітній проект # stop _ sexтинг створений для захисту дітей від сексуального насильства та експлуатації в інтернеті. Метою платформи є поширення інформації про сексуальні загорози дітей в інтернеті.

Проект створив Урядову консультаційну лінію з питань безпеки дітей в інтернеті.

Для отримання консультації необхідно подзвонити – 1 545 (далі обрати 3). Здійснювати дзвінки на лінію можна цілодобово, безкоштовно та анонімно.

Фахівці лінії надають консультації та підвищують рівень обізнаності дітей, батьків, фахівців, що працюють в контакті з дітьми щодо попередження та реагування на ризики, на які діти можуть наражатися в інтернеті.

Зателефонувати та отримати консультацію може кожен, хто цікавиться питаннями захищеності дитини в інтернеті.