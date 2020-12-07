Відомий актор, який зіграв роль Чендлера Бінга у легендарному серіалі Друзі, 51-річний Меттью Перрі вперше показав фото молодої нареченої.

Перрі зі своєю дівчиною Моллі Гервіц зустрічалися з 2018 року, а згодом вирішили одружитися.

– Я вирішив одружитися. Весь цей час я зустрічався з найкращою жінкою на планеті, – поділився актор.

Відомо, що дівчина працює літературним менеджером.

Майбутня дружина актора працює у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку у відомій розважальній компанії, яка надає повний спектр послуг з виробництва, пошуку фінансів та реалізації кінострічок.

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Деталей щодо дати святкування та запрошених гостей актор вирішив не розголошувати. Раніше були чутки про те, що пара розійшлася, проте вони виявилися неправдивими.

Нещодавно 51-річний актор Меттью Перрі вирішив вперше одружитися. Він зробив пропозицію 29-річній Моллі Гервіц, на яку вона погодилася. Свою наречену актор називає найкращою жінкою на планеті.

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