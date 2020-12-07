Відома російська актриса Рената Литвинова захворіла на коронавірус.
Про це вона зізналася у своєму Instagram.
– Не встигли завершитися зйомки та монтаж наших розмов про те, як важливо берегти себе та інших, як відразу захворіла на коронавірус.
53-річна актриса відзначила, що тепер боїться за життя усіх близьких людей похилого віку, адже часто залишаються один на один з небезпечною хворобою.
Рената Литвинова працювала над серією інтерв’ю у відео-форматі з відомими артистами, звичайними лікарями, вчителями та близькими людьми. Темою розмови є пандемія Covid-19 та як кожен з героїв відео підлаштувався під нові реалії життя.
Не так давно, 27 жовтня коронавірус підтвердився у співачки Земфіри – близької подруги та колеги Ренати Литвинової.
Про самопочуття Земфіри актриса повідомляла у соцмережах. За словами Ренати, російська рок-зірка перебуває під наглядом медиків та лікується вдома.
Джерело: renatalitvinovaofficiall