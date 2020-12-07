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Факти / Шоу-бізнес
Наташа Тарчевська |

Рената Литвинова захворіла на коронавірус

Відома російська актриса Рената Литвинова захворіла на коронавірус.

Про це вона зізналася у своєму Instagram.

– Не встигли завершитися зйомки та монтаж наших розмов про те, як важливо берегти себе та інших, як відразу захворіла на коронавірус.

53-річна актриса відзначила, що тепер боїться за життя усіх близьких людей похилого віку, адже часто залишаються один на один з небезпечною хворобою.

Рената Литвинова захворіла на коронавірус

Рената Литвинова працювала над серією інтерв’ю у відео-форматі з відомими артистами, звичайними лікарями, вчителями та близькими людьми. Темою розмови є пандемія Covid-19 та як кожен з героїв відео підлаштувався під нові реалії життя.

Не так давно, 27 жовтня коронавірус підтвердився у співачки Земфіри – близької подруги та колеги Ренати Литвинової.

Про самопочуття Земфіри актриса повідомляла у соцмережах. За словами Ренати, російська рок-зірка перебуває під наглядом медиків та лікується вдома.

Джерело: renatalitvinovaofficiall

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