Відома російська актриса Рената Литвинова захворіла на коронавірус.

Про це вона зізналася у своєму Instagram.

– Не встигли завершитися зйомки та монтаж наших розмов про те, як важливо берегти себе та інших, як відразу захворіла на коронавірус.

53-річна актриса відзначила, що тепер боїться за життя усіх близьких людей похилого віку, адже часто залишаються один на один з небезпечною хворобою.

Рената Литвинова працювала над серією інтерв’ю у відео-форматі з відомими артистами, звичайними лікарями, вчителями та близькими людьми. Темою розмови є пандемія Covid-19 та як кожен з героїв відео підлаштувався під нові реалії життя.

Не так давно, 27 жовтня коронавірус підтвердився у співачки Земфіри – близької подруги та колеги Ренати Литвинової.

Про самопочуття Земфіри актриса повідомляла у соцмережах. За словами Ренати, російська рок-зірка перебуває під наглядом медиків та лікується вдома.

Джерело: renatalitvinovaofficiall