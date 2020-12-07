Відома поп-співачка Майлі Сайрус розповіла про своє особисте життя та поділилася тим, як практикувала безпечний секс під час пандемії коронавірусу.
Влітку Сайрус розлучилася з австралійським музикантом Коді Сімпсоном після 10 місяців стосунків. Після розриву Майлі намагається не контактувати з людьми та рекомендує так робити іншим.
– Це дійсно важкий час для будь-яких побачень або зустрічей з людьми, – сказала Майлі Сайрус.
Вона розкритикувала людей, які не дотримуються обмежувальних протиепідемічних заходів.
– Я однозначно не збираюся робити безвідповідальні вчинки щодо себе або інших людей. Це смішно для тих, хто не дотримується заходів безпеки, – додала Майлі Сайрус.
Поп-зірка уважно стежить за своїм здоров’ям. Зокрема, Майлі Сайрус порадила займатися сексом зі своєю коханою людиною по FaceTime.
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– Я багато займаюся сексом по FaceTime – це найбезпечніший секс. Я не захворію на Covid-19, – сказала 28-річна співачка.
Я зробила все сама: Холлі Беррі розповіла про оргазм в 11 років
Голлівудська акторка Холлі Беррі розповіла підписникам про свій сексуальний досвід. Кінозірка зізналась, що перший оргазм вона відчула ще в дитинстві, коли їй було 11 років.
Беррі поділилась цією інформацією у соціальних мережах, під час спілкування з фанатами. Вона говорила про секс зі своєю подругою Ліндсі Флорес, яка і запитала акторку про оргазм.
Джерело: Metro