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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Юлія Захарченко |

Я займаюся сексом по FaceTime: Майлі Сайрус про нове захоплення під час пандемії

Відома поп-співачка Майлі Сайрус розповіла про своє особисте життя та поділилася тим, як практикувала безпечний секс під час пандемії коронавірусу.

Влітку Сайрус розлучилася з австралійським музикантом Коді Сімпсоном після 10 місяців стосунків. Після розриву Майлі намагається не контактувати з людьми та рекомендує так робити іншим.

– Це дійсно важкий час для будь-яких побачень або зустрічей з людьми, – сказала Майлі Сайрус.

Вона розкритикувала людей, які не дотримуються обмежувальних протиепідемічних заходів.

– Я однозначно не збираюся робити безвідповідальні вчинки щодо себе або інших людей. Це смішно для тих, хто не дотримується заходів безпеки, – додала Майлі Сайрус.

Майли Сайрус

Поп-зірка уважно стежить за своїм здоров’ям. Зокрема, Майлі Сайрус порадила займатися сексом зі своєю коханою людиною по FaceTime.

– Я багато займаюся сексом по FaceTime – це найбезпечніший секс. Я не захворію на Covid-19, – сказала 28-річна співачка.

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Я зробила все сама: Холлі Беррі розповіла про оргазм в 11 років

Голлівудська акторка Холлі Беррі розповіла підписникам про свій сексуальний досвід. Кінозірка зізналась, що перший оргазм вона відчула ще в дитинстві, коли їй було 11 років.

Беррі поділилась цією інформацією у соціальних мережах, під час спілкування з фанатами. Вона говорила про секс зі своєю подругою Ліндсі Флорес, яка і запитала акторку про оргазм.

Фото: Dreamstime

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