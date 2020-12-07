Загадкова смерть Елвіса Преслі: конфлікти з Beatles, робота на ЦРУ і доля нащадків

Хлопець із янгольським обличчям, солодким голосом та майже завжди з гітарою в руках. За свої 42 роки Елвіс Преслі встиг випустити сотню синглів, зіграти у 31 фільмі та навіть декілька років відслужити у танкових військах.

Усе його життя промайнуло у світлі софітів, і лише смерть оповита таємницями, які досі розгадують віддані фанати. А може король рок-н-ролу все ж таки живий?

Шлях до слави

З дитинства він співає в церковному хорі та освоює гітару, з задоволенням виконує кантрі. На початку 50-х Преслі ще працює водієм вантажівки, а на прослуховуваннях чує відмови та навіть жахливу критику щодо відсутності вокальних даних.

І лише у 1954 році, коли майбутній король, імпровізуючи, вперше поєднає стилі кантрі та блюз, він народить новий стиль рокабілі, що вибухне після першої ж трансляції на радіо. Через потужний тембр голосу співаку навіть доведеться доводити, що він не афроамериканець.

— Відомі усім шанувальникам рухи Елвіса на сцені, які вважали непристойними, фривольними та надто сміливими, насправді мають цікаву історію. Під час своїх ранніх виступів Елвіс дуже нервував, і у нього тремтіли коліна. У певний момент він просто вирішив інтегрувати це тремтіння у свої танці. Так і народився ексклюзивний сценічний стиль, – розповідає американіст Пітер Залмаєв, що у підлітковому віці був фанатом співака.

Незвичні рухи під нову музику спричиняють ефект вибуху бомби, що накриває спочатку Північну Америку, а згодом і Європу. Навіть кабальний контракт, за яким тоді він отримував лише 5% прибутку від власних пісень, за три роки дозволяє співаку заробити на власний розкішний маєток Грейсленд у Мемфісі, де Елвіс прожив майже усе життя.

— Це так званий стиль колоніального відродження, але річ в тім, що Елвіс, купивши дім за $100 тис., вклав ще $600 тис., повністю змінивши його. Величезні гроші на той час! У моду щойно увійшли яскраві кольори, починалася епоха хіпі. Внутрішнє оздоблення Грейсленда – й досі шалений кітч. Є, наприклад, дуже яскрава кімната Jungle room (кімната джунглів, – Ред.), всередині якої розташований водоспад, – ділиться власними враженнями від відвідування будинку Залмаєв.







Загадкова смерть Елвіса Преслі: конфлікти з Beatles, робота на ЦРУ і доля нащадків / 2 фотографии

Та вже за рік король покине власний палац для того, щоб стати звичайним танкістом. На піку слави Елвіс піде в армію, де служитиме у третій танковій дивізії. Там він і зустріне майбутню дружину Прісцилу, доньку одного з офіцерів.

Конфлікт із The Beatles та чи був Елвіс Преслі шпигуном ЦРУ?

Драйвові 60-ті після звільнення з армії співак зустріне у Голлівуді. Численні музичні комедії зніматимуть шаленими темпами тричі на рік. Тож критики заявлятимуть про несмак, однак шанувальники, навпаки, робитимуть рекордні касові збори в кінотеатрах. Проте музична творчість буксуватиме, бо слухачі не купуватимуть пісні з мюзиклів. До чартів увірвуться конкуренти з британського Ліверпуля – молоді та гарячі – гурт The Beatles.

— Декілька років тому ФБР відкрило архіви, що стосуються Елвіса. Там віднайшли багато цікавого, наприклад, лист від Преслі до президента Ніксона, де він звинувачує The Beatles у тому, що гурт погано впливає на молодь. Мовляв, їх потрібно заборонити за антиамериканську та антивоєнну політику. Особливо він лаяв Леннона, – стверджує українсько-американський історик Сергій Жук, що викладає у Пенсильванському університеті і переглядав оприлюднені файли ФБР.

Він таки зустрінеться з Ніксоном у 1970 році, та передуватиме цьому ще один лист, який співак надиктує у літаку до Вашингтона своєму помічнику. Король рок-н-ролу, який на той час буде наркозалежним і переживе навіть кому, раптом висловить бажання боротися із наркотиками.

— У листі він просить зарахувати його в агенти ФБР під прізвиськом полковник Берроуз. Преслі пише, що поважає Федеральне бюро розслідувань, що він – патріот, ненавидить комунізм і хоче боротися з наркоторгівлею. Про всяк випадок, має для цього секретну конспіративну квартиру в Теннессі та купив пістолет. Звучить трохи божевільно, тож йому, звісно, не дали такого шансу, – коментує Жук.

Пристрасть до наркотиків він змінить на заспокійливі ліки та через безсоння прийматиме їх у подвійній дозі. Однак 16 серпня 1977-го його серце не витримає.

Тіло Преслі знайдуть у ванній кімнаті його маєтку Грейсленд, на території якого зрештою і перепоховають співака, адже на цвинтарі фанати декілька разів намагалися відкопати його, щоб пересвідчитись, що помер саме він.

Трагічна історія нащадків короля

Спадок у $100 млн зрештою отримала єдина законна донька співака Ліза-Марія Преслі. Проте 12 років тому у неї раптом з’явилася конкурентка зі Швеції, теж дівчина на ім’я Ліза – щоправда, Йохансен.

— У 1998 році вийшла книга, у якій дівчина на ім’я Ліза видавала себе за офіційну спадкоємицю померлого Елвіса Преслі і стверджувала, що має всі права на “спадщину по пам’яті”. Пояснювала вона це тим, що її приховували протягом більш ніж 20 років в іншій країні, нібито з метою її особистої безпеки, – коментує справу адвокат Іван Ліберман.

Суд зобов’язав новоявлену доньку пройти тест ДНК на батьківство. Спочатку вона відмовилася, але згодом погодилася. Аж раптом історія просто зникає зі шпальт таблоїдів! Поясненням цього можуть бути таємні переговори із родиною, аналізує Ліберман:

— Не виключаю, що могли бути певні домовленості, укладені мирові угоди для того, щоб урегулювати це питання з можливістю навіть фінансової компенсації.

Проте цього літа в родині сталася трагічна історія. Онук співака був знайдений у власному будинку із вогнепальним пораненням. Офіційна версія – Бенджамін Кіо наклав на себе руки. Йому було лише 27 років.

Елвіс живий?

А от як загинув сам співак? Офіційна версія – не витримало серце. Однак таємниці, якими оповита його смерть, породжують теорії про те, що він міг би бути живим. Звіт лікарів щодо його розтину був засекречений на довгі роки. Ванна, у якій знайшли його тіло, не доступна для відвідування, хоча з будинку давно зробили музей.

Існує легенда і про те, що після смерті співака бачили сотні людей в аеропорту Мемфіса. Одному з фанатів він навіть дав автограф, ідентичність якого згодом підтвердили графологи.

Після оприлюднення ж документів ФБР допитливі фанати розглядають ще одну версію. Преслі таки став агентом і навіть розкрив одну з гучних справ, після чого був схований за програмою захисту свідків та був не проти, бо стомився від власної слави. На доказ надають ось це фото.

Чоловік із сивим волоссям та бородою, очі якого закривають окуляри, сфотографований у Грейсленді 8 січня 2017 року у день народження співака, який став днем його пам’яті. Він начебто завітав туди особисто у свої 82.

Скептики, на противагу цій теорії, кажуть, що любов фанатів до нього настільки сильна, що скільки б не пройшло років, багатьом з них просто важко сказати Прощавай! кумиру своєї молодості.