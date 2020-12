5 головних фільмів, які не вийшли у 2020 році

2020 рік став нищівним для багатьох індустрій. Кіно також опинилося в числі жертв. За умови зачинених кінотеатрів у половині країн світу випускати дорогі стрічки стало просто невигідно.

Головною сміливицею виявилася студія Warner Bros., що випустила Тенет Крістофера Нолана в розпал пандемії. Але якщо подивитися на топ-10 картин за касовими зборами 2020 року, Тенет по-сирітськи розташувався серед фільмів, що вийшли до глобального локдауну.

Зі зборами в розмірі майже 360 млн доларів стрічка Крістофера Нолана займає четверту сходинку, випередивши Соніка з 320 млн доларів і поступившись третій частині Поганих хлопців з 426 млн. У колишні часи творіння Нолана легко б поклало конкурентів на лопатки, зібравши вдвічі більшу касу.

Мабуть, гіркий досвід Warner Bros. став останньою краплею, після чого ця студія та інші мейджори вирішили відкласти всі свої великі прем’єри. Тому 2020 рік увійде в історію як один із найбідніших на блокбастери. Наприклад, вперше за десятиліття в кіно не покажуть жодного проекту за коміксами Marvel.

Але не варто засмучуватися, ми підготували для вас добірку з п’яти фільмів, яких обов’язково варто дочекатися, а також рекомендуємо їм альтернативи, здатні прикрасити новорічні свята.

Дюна / Dune

Однією з головних прем’єр 2020 року мала стати Дюна Дені Вільньова за однойменним романом Френка Герберта. Після провальної адаптації Девіда Лінча у 1984 році культове першоджерело використовували тільки для серіалів. А Вільньов отримав від Warner Bros. карт-бланш на двосерійний блокбастер з бюджетом першої частини в близько 200 млн доларів.

Дюна здається дуже ризикованим проектом, враховуючи невеликі збори фантастичних фільмів в останні роки. Згадайте хоча б попередню картину Вільньова Той, що біжить по лезу 2049 з його 259 млн зборів. Тож її перенесення з листопада на грудень 2020 року, а потім і зовсім – на 1 жовтня 2021-го має більш ніж резонний вигляд.

Вільньов, відомий за фільмами Полонянки і Прибуття, назвав Дюну своїм наймасштабнішим проектом. Дочекатися його версії революції на далекій планеті Арракіс точно варто, адже цей режисер створює чудові образи на екрані. Ну а поки що пропонуємо насолодитися як альтернативою Володарем перснів від Пітера Джексона.

Джексон, як і Вільньов, родом не зі Сполучених Штатів. Трилогія Володар перснів стала його золотим квитком у кіно, яким він скористався просто майстерно, поставивши масштабну фентезі-казку, та ще й зняту на його батьківщині – Новій Зеландії.

Обидва фільми – екранізації фантастичних бестселерів. Якщо в Дюні головний герой – молодий юнак Пол Атрід – піднімає повстання проти могутньої імперії, то у Володарі перснів нам пропонують історію маленького хобіта, який кинув виклик силам темряви.

А допоміг йому в цьому старигань з білою бородою. Мабуть, кращої фантастики на Новий рік не знайти. Справжнім фанатам рекомендуємо режисерську версію трилогії загальною тривалістю дванадцять годин.

007: Не час помирати / Bond 25: No Time to Die

Головний шпигун із ліцензією на вбивство не раз рятував світ на екрані, але перед коронавірусом не встояв. У результаті 25-й фільм про Джеймса Бонда замість квітня 2020-го вийде в прокат у квітні 2021-го.

Роль Бонда вп’яте, і, найімовірніше, востаннє зіграє Деніел Крейґ. Антагоністом виступить зірка Богемної рапсодії та серіалу Містер Робот Рамі Малек. Також ми знову зустрінемося з лиходієм минулої частини у виконанні Крістофа Вальца.

Зняв же картину Кері Фукунага, відомий за екранізацією Джейн Ейр та серіалом Справжній детектив.

Інтерес новий Бонд викликав не тільки тим, що завершить серію з чотирьох сюжетно пов’язаних фільмів із Крейґом у головній ролі. У п’ятій частині, доки Бонд відпочиває на пенсії на Ямайці, ліцензію на вбивство отримує Номі – перша в історії серії жінка-агент два нулі.

Це спричинило неабиякий переполох у лавах фанатів серії. Лашана Лінч, яка зіграла Номі, навіть була вимушена на кілька місяців піти з соцмереж, щоб захистити себе від шквалу критики.

В очікуванні стрічки Не час помирати рекомендуємо повернутися до витоків і подивитися третій фільм франшизи – Голдфінгер.

По-перше, тому що це найкращий Бонд серед виконаних Шоном Коннері. Актор помер у жовтні 2020 у віці 90 років. Чому б не згадати, за що його вважали секс-символом не одне десятиліття.

По-друге, сьогодні сюжет про мільярдера, який краде гроші не ухиляючись від податків, а просто грабуючи сховище Форт-Нокс, має вигляд різдвяної казки.

Французький вісник / TheFrenchDispatch

Вес Андерсон – справжній маестро візуального мистецтва. Не важливо за що він береться, ромком Королівство повного місяця, кримінальну комедію Готель Ґранд Будапешт, або й узагалі лялькову мультиплікаційну драму Острів собак, виходить щось незмінно захопливе і життєствердне.

Його десятий за рахунком фільм розповідає про редакцію вигаданого американського тижневика Французький вісник від газети Ліберті, Канзас Івнінґ Сан.

Чимало персонажів і події фільму Андерсона мають реальних прототипів. Наприклад, в юності режисер дуже любив журнал The New Yorker, тому образ головного редактора Французького вісника у виконанні Білла Мюррея списаний із співзасновника The New Yorker Гарольда Росса.

Драмеді Французький вісник – це триб’ют журналістам, як авангарду свободи слова та демократії. Андерсон зібрав воістину зоряний каст, що охоплює Тільду Свінтон, Френсіс Макдорманд, Тімоті Шаламеі Бенісіо Дель Торо. В епізодах ми побачимо й улюбленців Веса: Лева Шрайбера, Едварда Нортона, Віллема Дефо і Сіршу Ронан.

Прем’єра фільму мала відбутися на Каннському кінофестивалі 2020 року, а вихід в широкий прокат – в липні поточного року. Тепер же говорять про прем’єру в Каннах наступного року і не називають точної дати старту прокату.

В очікуванні нового творіння Андерсона рекомендуємо подивитися класику 1953 року Римські канікули – фільм Вільяма Вайлера за сценарієм Далтона Трамбо з Грегорі Пеком і Одрі Гепберн у головних ролях.

Ця комедія оповідає про роман американського кореспондента і європейської дівчини, котрі випадково зустрілися в Римі. Головна інтрига в тому, що дівчина виявляється принцесою, заради матеріалу про яку юнака і відрядили до Європи.

Фільм Римські канікули знаменний тим, що приніс Оскар Одрі Гепберн, перетворивши її на зірку Голлівуду, а також Далтону Трамбо, який через звинувачення в симпатії до комуністів так і не був удостоєний нагороди за життя. Чим не нагадування про те, як важливо не піддаватися загальній істерії в роки потрясінь.

Вічні / Eternals

Вічні мали надати нового імпульсу кінематографічному всесвіту Marvel, четверта фаза якого так і не стартувала в 2020 році. Фільм почали розробляти у 2018 році, а безпосередньо знімальний процес завершився в лютому 2020 року.

Старт прокату Вічних було заплановано на листопад 2020 року, але прем’єру змістили спочатку на лютий 2021, а потім і зовсім на листопад наступного року.

Про сюжет відомо небагато. Синопсис говорить про те, що після подій картини Месники: Завершення Вічні – безсмертна інопланетна раса, що таємно живе на нашій планеті кілька тисяч років, – возз’єднуються, щоб захистити людство від своїх злих побратимів Девіантів.

Зняла Вічних Хлоя Чжао, чия драма Земля кочівників взяла цьогорічний головний приз Венеціанського кінофестивалю. Вкрай цікаво побачити, яким вийде 200-мільйонний блокбастер Disney/Marvel від режисера фестивальних фільмів.

У касті намішані як колишні зірки Анджеліна Джолі та Сальма Гаєк, так і серіальні актори на кшталт Кіта Гарінгтона з Гри престолів і Кумейла Нанджіані з Кремнієвої долини.

В очікуванні нової фази кіновсесвіту Marvel рекомендуємо переглянути квадрологію Месників: Месники (2012), Месники: Ера Альтрона (2015), Месники: Війна нескінченності (2018) і Месники: Завершення (2019).

Тому що це, по суті, квінтесенція супергеройського кіно, що панувало в кінотеатрах упродовж останньої декади.

І хоч би скільки хейтери називали творіння Marvel безглуздим попкорновим атракціоном, а метри на кшталт Скорсезе нарікали на засилля блокбастерів у кіно, Месники продемонстрували запит публіки на надлюдей, готових будь-якої миті спуститися з небес і врятувати нас усіх. Навряд чи у 2020 році це бажання послабшало.

Вестсайдська історія / WestSideStory

Стівен Спілберг задумав повернути на екрани культовий бродвейський мюзикл Артура Лорана, Леонарда Бернстайна та Стівена Сондхайма, поставлений у 1957 році, який, у свою чергу, є переосмисленням Ромео та Джульєтти.

Дія відбувається в Нью-Йорку середини 1950-х. Дві конкуруючі банди: Джетс – нащадки білих емігрантів, та пуерторіканські Акули ведуть боротьбу на вулицях Великого яблука. А тим часом колишній член Джетс Тоні закохується в Марію, сестру лідера Акул Бернардо. Ця любов, слідуєчи шекспірівському духу, перетворюється на повчальну драму.

Екранізація 1961 року від Роберта Вайза і Джерома Роббінса отримала 11 номінацій на Оскар і виграла 10 із них. Подивимося, чого доб’ється Спілберг, але важливість вміння прощати і припиняти безглузду ворожнечу в 2020 році стала актуальною як в Америці, так і в усьому світі.

Вестсайдська історія повинна була вийти в прокат якраз напередодні різдвяних свят, але була перенесена на рік. Тепер фільм покажуть 10 грудня 2021-го, тобто рівно через 60 років після фільму Вайза та Роббінса.

А в очікуванні мюзиклу від Спілберга рекомендуємо подивитися Ла-Ла Ленд Демієна Шазелла з Раяном Гослінгом і Еммою Стоун у головних ролях. У 2017 році стрічка повторила рекорд Титаніка, здобувши 14 номінацій на Оскар. Ла-ла Ленд – світлий підбадьорливий і нескладний, якраз те, що потрібно під кінець непростого 2020 року.

Фото: B&H Film Distribution Company, Warner Bros., Кіноріум

Відео: B&H Film Distribution Company, Warner Bros., Searchlight Pictures