Нікі Мінаж – 37: топ-3 найгучніші скандали реп-королеви

8 грудня день народження святкує американська реп-зірка Нікі Мінаж. Співачці виповнилося 37 років.

Виконавиця понад 10 років підкорювала всі топ-чарти та розвивала реп-культуру. Співачка завжди була гостра на язик, не боялася висловлювати свої думки та бути відвертою.

З нагоди цієї події Факти ICTV згадали топ-3 найгучніші скандали Нікі Мінаж.

Дует Нікі Мінаж та Cardi B міг підкорювати чарти, проте співачки вже кілька років змагаються за звання хіп-хоп-королеви.

У 2018 році на вечірці New York Fashion Week співачки щось не поділили. Причиною стала суперечка у соцмережах. Жінки неодноразово з’ясовували стосунки в інтернеті, але на вечірці сталася справжня бійка.

Сутичка почалась в момент, коли Нікі Мінаж розмовляла з одним із відвідувачів заходу, а Cardi B підійшла та почала звинувачувати у тому, що вона налаштовує інших артистів проти неї. Карді кинула у Нікі свою червону туфлю від Christian Louboutin. Далі вона накинулася на Нікі, але охоронці змогли їх розборонити.

З вечірки Cardi B поверталась у розірваній сукні та із заплутаним волоссям.

Нікі Мінаж залишала вечірку з переможним виглядом та робила вигляд, що інциденту не трапилось. Артистка впевнено позувала перед фотографами і не показувала жодним чином, що інцидент був неприємним для неї.

Далі жінки так само з’ясовували стосунки в інтернеті.

Як виявилося згодом, Нікі начебто ставила лайки під постами в Instagram, де було сказано, що Cardi B неспроможна доглядати за своєю новонародженою дочкою. Це і стало причиною обурення.

Нікі прокоментувала ситуацію на одному з ефірів радіо-шоу Beats 1.

Нікі Мінаж і Майлі Сайрус – дві дуже відомі американські виконавиці. Але їх об’єднує вже протягом декількох років взаємна антипатія.

У вересні 2015 року Нікі, під час отриманнянагороди VMA за найкраще хіп-хоп-відео, зверхньо звернулася до Майлі Сайрус, яка вела церемонію.

Річ у тім, що незадовго до цього Мінаж встигла посваритися з Тейлор Свіфт, стверджуючи, що члени журі постійно віддають перевагу світлошкірим і худим дівчатам.

Тоді Майлі в інтерв’ю для видання New York Times заявила, що Нікі зла, адже розмовляти з людьми треба відкрито та з любов’ю, а не так, як це робить вона.

У відповідь Нікі звернулась до співачки просто зі сцени, коли отримувала свою нагороду.

Тоді фраза Нікі стала по-справжньому вірусною в соцмережах.

Майлі знайшла, що відповісти реп-виконавиці. Під час привітання з перемогою вона вирішила нагадати, що загалом не такі й потрібні.

Нікі Мінаж почала зустрічатися з американським репером Міком Міллом ще у 2015 році. Вони навіть були заручені.

Колишні закохані закінчили свої стосунки у 2016 році, але досі полюбляють звинувачувати одне одного в інтернеті.

Сутичка почалася в Twitter з поста Нікі, яка втомилася слухати насмішки на адресу свого нового хлопця від Міка Мілла.

Nigga been tweeting bout my man for a year now. Talking bout he went to my page to see him but he was blocked. My nigga, move on. I know ya btch embarrassed. Shitted yaself in that store when u got pressed tho.

Після цього Нікі написала на своїй сторінці в Instagram, що Мік Мілл бив свою сестру і знімав все це на камеру. За словами виконавиці, репер плював в обличчя сестри і бив саму Мінаж при його ж мамі.

Відповідь репера не забарилася.

The only way you can try to kill my career is to say I beat women … talk about ya brother convicted of rape and you been knew and paid for his lawyer … ya little brother touched that lil girl too! You know I know … you want me to crash with ya boyfriend and I won’t

— Meek Mill (@MeekMill) February 5, 2020