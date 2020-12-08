Рідна сестра репера Серьоги розповіла про його знущання

Рідна сестра Сергія Пархоменка, відомого як український реп-виконавець Серьога та автор хіта Чорний Бумер, Альона Першій відверто розповіла про його знущання. Дівчина відома під псевдонімом MISHKIMOVES.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Альона зазначає, що один з перших дитячих спогадів – як старший брат душив її.

– Ти нікчема та гівно. Запам’ятай це, повтори ще раз. По складах! Це один з перших спогадів мого дитинства, який я проробляю з терапевтом роками. Я пам’ятаю, як мій старший брат душив мене, називаючи плаксою і скиглієм, коли я просто попросила його купити поїсти, – написала дівчина в пості.

За словами дівчини, вона багато років покривала жорстокість, насильство і знущання Сергія Пархоменка.

– Скільки ще принизливих, просякнутих сексизмом та відрази фраз я почую на свою адресу від рідного брата. Скільки років я покривала його жорстокість, насильство, його знущання. Скільки років я мчала до нього на будь-який заклик, у відповідь отримуючи: так подивися на кого ти схожа, – ділиться Альона Першій.

Дівчина зазначає, що Сергій Пархоменко знецінював та карав її.

– Знецінення! Я знаю про це все. Класичний нарцис зробить все, щоб ваша нелюбов до себе прибрала найвищого ступеня. Я б і далі мовчала, але ця людина, яку я тепер не вважаю братом, забрала дітей у їхньої мами (Поліни Ололо, колишньої цивільної дружини Сергія, – Ред.). Я люблю Поліну, вона завжди була мені як сестра. Те, що робить Сергій Пархоменко – огидно і жахливо. Впевнена, ці хлопчаки (спільні діти Сергія і Поліни, – Ред.) вже мають величезну травму, відчувши все це. Впевнена, що Марк та Платон будуть з мамою, – повідомляє дівчина.

Рідна сестра репера Серьоги Альона Першій звернулася до нього у пості та написала, що їй соромно бути його родичкою. Попри всі образи, дівчина готова пробачити старшому братові.

– Я вважаю тебе нікчемою, безглуздим нарцисом, який принизив всіх, хто в тебе вірив і допомагав. Мені соромно, що я однієї крові з тобою. Мені шкода тебе, тому що ти так чи інакше залишишся один. Настане день, і ти прийдеш до нас, до всіх, кому ти зробив боляче. Але ми пробачимо тобі, – підсумувала Альона Першій.

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Чому жертви замовчують проблему

Пандемія Covid-19 і відповідні обмежувальні заходи, спрямовані на соціальну ізоляцію, призвели до збільшення кількості випадків домашнього насильства.

В умовах карантину кількість звернень на Національну гарячу лінію із запобігання насильству збільшилася вдвічі. Існує прямий зв’язок між стресом, незадоволеністю потреб і домашнім насильством.

Загострення проблеми насильства може пришвидшитися, оскільки кривдники й постраждалі перебувають у тісному контакті цілодобово.

Насильство має різні прояви. Воно може бути психологічним, економічним, фізичним чи сексуальним, але жодне з них не має бути прийнятним.

Фото: Сергій Пархоменко, Альона Першій