Андре Тан: чому тренди не диктують роль для жінки

Минулий модний сезон продиктував нові правила – все, що було в минулому десятилітті, там же і залишиться. Наприклад, раніше були популярними чоловікоподібні сукні з гострими плечима.

На зміну цьому тренду вже поспішають м’які та уніфіковані речі базового гардероба з екологічних тканин.

Відомий модельєр та дизайнер одягу Андре Тан дав ексклюзивне інтерв’ю Фактам ICTV, в якому розповів усю правду про комерційний потенціал моди та нові тренди феміністичного стилю.

Різниця між модою і стилем, чому тренди та мода це всього лише маркетинг – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

— Різниця між модою і стилем: у чому вона виражається?

— Мода приходить і йде. Спершу моду та тренди придумали дизайнери, щоб люди максимально купували нові речі. Мода та бізнес – це одне велике ціле. Мені завжди смішно, коли хтось говорить про те, що мода – це мистецтво, як картини.

Але якби картини ніхто не купував, то це нікому не було б потрібно. Хочемо ми того чи ні, але мода – насамперед бізнес. Стиль ви створюєте собі самі. Кожен зобов’язаний мати свій почерк.

Кожен зобов’язаний знайти свій стиль. Навіть якщо він не вписуватиметься в загальні світові тенденції – не важливо, тому що зараз важливо персоналіті. Коли людина не така, як усі інші.

Я вважаю, що жінки від 20 до 30 років можуть шукати свій стиль і напрямок. Вони можуть надягати безглузді речі, які їм не пасують, не враховувати особливості своєї фігури й так далі. Можна хаотично носити будь-який колір волосся – починаючи від зеленого до блондинистого. Усі хочуть побути блондинками, навіть пекучі брюнетки.

Але тільки-но жінці стукнуло 30 років – все, будьте ласкаві, ви вже зобов’язані чітко знати свої плюси та мінуси. Якщо є животик або фігура – рятувальний круг, тоді потрібно показувати декольте або відкривати ноги.

Після 30 років уже слід розуміти, яка стрижка їй більше личить, який колір волосся підходить, які фасони суконь, спідниць та штанів вам пасують. Я вважаю, що в 30 років жінка повинна бути як дороге витримане вино, а з кожним роком потім вдосконалюватися.

— Ви повністю погоджуєтеся з тим, що тренди моди – це все ж комерційна вигадка?

— Це тільки комерційна вигадка. Їх придумав, зокрема, Гарпер, щоб продавати тиражі своїх журналів Vogue, Elle, Harper’s Bazaar тощо.

Тільки зараз настали нові часи sustainable consumption (розумного споживання), коли ви чітко розумієте, що вам потрібно для вашого гардероба.

Я вважаю, що гардероб на 80% має складатися з базових речей і тільки на 20% – з “родзинки”. Наприклад, це може бути улюблене малинове плаття або вишиванка бабусі – такі неординарні речі.

Це також може бути леопардове плаття, яке ви купили в куражі під час депресивного стану. Воно поступово перетворюється на вампіра, тому що просто не знаєте з чим його поєднувати.

Зараз той час, коли люди нарешті усвідомлено купують одяг. Звісно, це не найкращий час для дизайнерів. Зараз клієнт вимогливіший. Він вимагає якість, зручність, комфорт, хорошу тканину.

Ні для кого не таємниця, що мода сильно забруднює навколишнє середовище – нафтопереробна продукція і таке інше. Тому зараз в моді тканини з перероблених пластикових пляшок або тростинного цукру.

На майбутній сезон ми купили саме такі тканини. Тобто ті тканини, які взагалі не забруднюють навколишнє середовище і в яких не використовують хімікати.

— Клієнт мотивує дизайнера удосконалювати тренди, хіба не так?

— Це зрозуміло, але раніше клієнтки купували по 10 суконь, а зараз по 2. Тоді дизайнерів стане менше у світі, тому що більшість із них збанкрутують.

Виживуть лише найсильніші – от і все. Виживуть справжні професіонали та ті, хто знає все про одяг, стиль, моду.

Уже від надлишку цього одягу в кожного є залишки, кількість тканини і так далі. Люди споживали, та в один прекрасний момент ця бульбашка луснула, і карантин цьому допоміг.

— Як ви ставитеся до того, що люди носять речі протилежної статі. Наприклад, дівчина – чоловічу краватку?

— Жінки все нахабно вкрали з чоловічого гардероба вже давним-давно, не соромлячись. Спершу це зробила Коко Шанель, коли забрала штани у свого коханця. Вона почала ходити в штанах ще на початку XX століття.

Мені здається, це сексуально, коли жінка в білій чоловічій сорочці оверсайз. Таке відчуття, що вона здерла з нього цю сорочку і пішла на роботу. Мені здається сексуальним, коли жінка готує вранці на кухні в білій сорочці оверсайз. Я ставлюся до цього нормально.

— Як фемінізм вплинув на стиль? Є основні риси феміністичної моди?

— Зараз у тренді маскулінність – чоловікоподібні сукні для жінок з готичними формами та силуетами. Future read – я живу на рік вперед, тому тренди з готичними формами у 2021 році відійдуть назад.

Наступного року все буде м’яким, спокійним, ближче до природи, уніфікованим і так далі. Гострі плечі вже не будуть актуальними. Все стане більш комфортним – щось на кшталт домашнього одягу на кожен день, тільки з дорогих тканин.

Багатошаровість, натуральні матеріали та камуфляж: тренди чоловічого одягу 2021

Раніше Факти ICTV підготували добірку трендів чоловічої моди на 2021 рік. Дизайнери з кожним роком пропонують чоловікам дедалі яскравіші та епатажніші елементи в одязі. Серед модних трендів можна побачити як різні класичні костюми, так і одяг спортивного стилю. Але попередня яскравість нікуди не поділася, вона просто перевтілилася в тренди нової спрямованості. Добре відчувається стиль 1970-х років з якісним денімом та картатими сорочками, також набувають популярності шкіряні речі.

Фото: Андре Тан