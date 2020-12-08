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Вікторія Гірко |

Названо найпопулярніші пісні, які користувачі шукали, наспівуючи мелодію

Google визначив 100 пісень, які користувачі у 2020 році шукали найчастіше за допомогою голосового асистента.

Вони наспівували мелодію і у такий спосіб намагалися знайти потрібну композицію. У топ-20 можна побачити гурт Imаgine Dragons, співачок Кеті Перрі, Біллі Айліш, Леді Гагу, репера Емінема.

А от до першої п’ятірки потрапили:

  • Lil Nas – Old Town Road;
  • Rick Astley – Never Gonna Give You Up;
  • Tonce and I – Dance Monkey;
  • Gabby Barret – I Hope;
  • Imаgine Dragons – Beliver.

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Композиція Old Town Road, яка посіла перше місце, зявилася у 2019 році, але майже відразу стала вірусною завдяки масовому використанн у соцмережах, особливо у TikTok.

У жовтні цього року у додатку пошукової системи Google з’явилася нова функція. Користувачі можуть знайти пісню, наспівавши мелодію.

Для цього потрібно запитату у пошукової системи Що це за пісня? Потім треба виконати фрагмент з мелодії.

Джерело: Billboard

Фото: Unsplash

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