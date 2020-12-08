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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Наташа Тарчевська |

Ода сексу, шампанському і жінкам під 40: Ленінград випустив кліп на пісню Миг

Відомий російський гурт Ленінград презентував запальний кліп на пісню Миг.

Головні ролі у кліпі дісталися українським акторам, зокрема це Дарина Трегубова, Ольга Годіс, Вікторія Варлей і Тарас Цимбалюк.

Режисером кліпу, який користувачі соцмереж встигли порівняти з міні-фільмом, став Леонід Колосовський. Чому було обрано саме український колектив акторів, наразі невідомо.

Читайте: Екс-учасниця гурту Ленінград потрапила в Миротворець і написала лист Зеленському

Мета відеокліпу – висміяти “підстаркуватих ескортниць”, які, не бажаючи помічати свого віку, зловживають пластикою та дивами косметології, а у гонитві за пристрастю шукають того самого чоловіка та черговий бокал шампанського.

Це вже друга композиція гурту, яка вийшла у 2020 році.

Настя Каменських – Vibe

Українська співачка Настя Каменських – NK презентувала кліп на нову пісню Vibe, присвячений ліричним зізнанням у коханні.

За словами артистки, пісня має назву Vibe (з англ. – настрій, хвиля), тому що вона передає щирі та пристрасні емоції, які відчуває сама співачка.

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