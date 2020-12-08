Відомий російський гурт Ленінград презентував запальний кліп на пісню Миг.

Головні ролі у кліпі дісталися українським акторам, зокрема це Дарина Трегубова, Ольга Годіс, Вікторія Варлей і Тарас Цимбалюк.

Режисером кліпу, який користувачі соцмереж встигли порівняти з міні-фільмом, став Леонід Колосовський. Чому було обрано саме український колектив акторів, наразі невідомо.

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Мета відеокліпу – висміяти “підстаркуватих ескортниць”, які, не бажаючи помічати свого віку, зловживають пластикою та дивами косметології, а у гонитві за пристрастю шукають того самого чоловіка та черговий бокал шампанського.

Це вже друга композиція гурту, яка вийшла у 2020 році.

Настя Каменських – Vibe

Українська співачка Настя Каменських – NK презентувала кліп на нову пісню Vibe, присвячений ліричним зізнанням у коханні.

За словами артистки, пісня має назву Vibe (з англ. – настрій, хвиля), тому що вона передає щирі та пристрасні емоції, які відчуває сама співачка.