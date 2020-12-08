Актриса Анджеліна Джолі записала відеоролик, у якому звернулася до жінок з порадами, як уникнути насильства у сім’ї під час новорічних свят.

Джолі наголосила, що стосунки між людьми загострюються, коли вони частіше проводять час вдома та вживають алкоголь. Вона порадила жінкам, які зіштовхнулися з проблемою насилля, заручитися підтримкою з боку рідних та друзів.

– Поговоріть з ким-небудь про це і спробуйте знайти в їх особі підтримку. Підготуйтеся до екстреної ситуації. Наприклад, можна придумати якесь кодове слово, за допомогою якого ви зможете повідомити членів сім’ї про те, що перебуваєте в небезпеці, – зазначила Анджеліна.

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Вона додала, якщо ніхто не готовий підтримати жінку, тоді варто пошукати організації або людей, які вже мають досвід боротьби з проблемою.

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Актриса закликала людей не залишатися байдужими до проблем колег, друзів, знайомих та дітей, які скаржаться на насильство та серйозно ставитися до них.

– Постарайтеся зрозуміти емоційний, фінансовий і юридичний тиск, з яким вони, ймовірно, зіштовхнуться з огляду на той факт, що їх змушують мовчати про те, що з ними сталося. І майте на увазі, що вони цілком можуть страждати від психологічної травми і посттравматичного стресового розладу, – пояснила актриса.

Домашнє насильство в Україні

В Україні за допомогою від домашнього насильства звернулись 80% жінок та 20% чоловіків. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зазначила, що йдеться не лише про фізичне чи сексуальне насильство, а й про психологічне та економічне.

За її словами, був проведений аналіз цих звернень, який виявив проблеми, зокрема недостатня кількість установ, куди постраждалі можуть звернутися за допомогою.

Джерело: Harper’s Bazaar