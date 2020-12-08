Мадонна зробила перше татуювання

Відома епатажна американська співачка та кіноакторка, 62-річна Мадонна вперше зробила татуювання. Процес нанесення вона показала на своїй сторінці в Instagram.
Мадонна відома своїми сміливими експериментами із зовнішністю. Нещодавно вона також пофарбувала волосся у рожевий колір.
Сама співачка не приховувала свого хвилювання, це помітно навіть на фотографіях.
– Зробила тату вперше в житті, – написала Мадонна у пості.
Популярна поп-діва присвятила боді-арт своїм близьким людям. Напис LRDMSE на зап’ясті лівої руки складається з перших букв імен її шістьох дітей – 24-річної Лурдес, 20-річного Рокко, 15-річного Девіда, 14-річної Мерсі, 8-річних Стелли й Естер.
Автором роботи став майстер голлівудського тату-салону Shamrock Social Club, який спеціалізується на тонких написах.
У коментарях до посту шанувальники привітали співачку та зазначили, що тату – гарний символ любові та гордості за своїх дітей. Деякі люди навіть пожартували, що дожили до цього дня, лише щоб побачити, як Мадонна робитиме татуювання.
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Користувачі Twitter “поховали” співачку Мадонну, сплутавши її із Марадоною
Користувачі соціальної мережі Twitter почали масово оплакувати американську співачку Мадонну, сплутавши її із легендарним аргентинським футболістом Дієго Марадоною.
25 листопада у своєму будинку в Аргентині відійшов у вічність один із найкращих гравців XX століття Дієго Марадона.Читайте: Татуювання, яке допомагає виявити рак на ранніх стадіях Моя бабуся хоче тату: чому люди покривають себе татуюваннями Дорофєєва похвалилася новим татуюванням
Утім, чимало фанатів якимось чином сплутали прізвище зірки футболу з іменем 62-річної поп-діви. Більшість користувачів обмежилися коротким: Спочивай з миром, Мадонно. А дехто пішов далі та, оплакуючи Мадонну, додав до своїх постів фото іншої співачки – Леді Гаги.
Фото: Dreamstime, Мадонна