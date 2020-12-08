Відома епатажна американська співачка та кіноакторка, 62-річна Мадонна вперше зробила татуювання. Процес нанесення вона показала на своїй сторінці в Instagram.

Мадонна відома своїми сміливими експериментами із зовнішністю. Нещодавно вона також пофарбувала волосся у рожевий колір.

Сама співачка не приховувала свого хвилювання, це помітно навіть на фотографіях.

– Зробила тату вперше в житті, – написала Мадонна у пості.

Популярна поп-діва присвятила боді-арт своїм близьким людям. Напис LRDMSE на зап’ясті лівої руки складається з перших букв імен її шістьох дітей – 24-річної Лурдес, 20-річного Рокко, 15-річного Девіда, 14-річної Мерсі, 8-річних Стелли й Естер.



















62-річна Мадонна зробила перше татуювання / 5 фотографий

Автором роботи став майстер голлівудського тату-салону Shamrock Social Club, який спеціалізується на тонких написах.

У коментарях до посту шанувальники привітали співачку та зазначили, що тату – гарний символ любові та гордості за своїх дітей. Деякі люди навіть пожартували, що дожили до цього дня, лише щоб побачити, як Мадонна робитиме татуювання.

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