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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Юлія Захарченко |

62-річна Мадонна зробила перше татуювання

Відома епатажна американська співачка та кіноакторка, 62-річна Мадонна вперше зробила татуювання. Процес нанесення вона показала на своїй сторінці в Instagram.

Мадонна відома своїми сміливими експериментами із зовнішністю. Нещодавно вона також пофарбувала волосся у рожевий колір.

Сама співачка не приховувала свого хвилювання, це помітно навіть на фотографіях.

– Зробила тату вперше в житті, – написала Мадонна у пості.

Популярна поп-діва присвятила боді-арт своїм близьким людям. Напис LRDMSE на зап’ясті лівої руки складається з перших букв імен її шістьох дітей – 24-річної Лурдес, 20-річного Рокко, 15-річного Девіда, 14-річної Мерсі, 8-річних Стелли й Естер.

  • Мадонна зробила перше татуювання
  • Мадонна зробила перше татуювання
  • Мадонна зробила перше татуювання
  • Мадонна зробила перше татуювання
  • Мадонна зробила перше татуювання
  • Мадонна зробила перше татуювання
  • Мадонна зробила перше татуювання
  • Мадонна зробила перше татуювання
  • Мадонна зробила перше татуювання
  • Мадонна зробила перше татуювання
62-річна Мадонна зробила перше татуювання / 5 фотографий

Автором роботи став майстер голлівудського тату-салону Shamrock Social Club, який спеціалізується на тонких написах.

У коментарях до посту шанувальники привітали співачку та зазначили, що тату – гарний символ любові та гордості за своїх дітей. Деякі люди навіть пожартували, що дожили до цього дня, лише щоб побачити, як Мадонна робитиме татуювання.

 

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Публикация от Madonna (@madonna)

Користувачі Twitter “поховали” співачку Мадонну, сплутавши її із Марадоною

Користувачі соціальної мережі Twitter почали масово оплакувати американську співачку Мадонну, сплутавши її із легендарним аргентинським футболістом Дієго Марадоною.

25 листопада у своєму будинку в Аргентині відійшов у вічність один із найкращих гравців XX століття Дієго Марадона.

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Утім, чимало фанатів якимось чином сплутали прізвище зірки футболу з іменем 62-річної поп-діви. Більшість користувачів обмежилися коротким: Спочивай з миром, Мадонно. А дехто пішов далі та, оплакуючи Мадонну, додав до своїх постів фото іншої співачки – Леді Гаги.

Фото: Dreamstime, Мадонна

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