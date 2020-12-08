Відома українська співачка Ані Лорак, яка вже декілька років проживає у Москві, анонсувала тур Росією, Чехією та Німеччиною у 2021 році. Проте Україну до списку The Best Tour 2021 не додали.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. У коментарях до посту співачки підписники запитали, коли вона приїде в Україну. Проте Ані Лорак нічого не відповіла.
Міста, які відвідає співачка під час концертного туру
- Росія: Сочі, Красна Поляна, Краснодар, Ростов-на-Дону, Вороніж, Якутськ, Хабаровськ, Владивосток, Іркутськ, Красноярськ, Новосибірськ, Барнаул, Кемерово, Томськ;
- Німеччина:Лемго, Альтеттінг, Карлсруе, Оффенбах, Дортмунд, Нюрнберг, Гамбург;
- Чехія: Прага.
Ані Лорак зазначила, що чекає зустрічі зі своїми фанатами наступного року.
– З нетерпінням чекаю зустрічі з вами у новому році, мої улюблені глядачі, – написала у пості співачка.
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Зірка сцени також закликала кожного берегти своє здоров’я.
– Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Будьте здорові, – побажала Ані Лорак.
У коментарях українські фанати написали, що сумують за співачкою, та зазначили, що багато інших артистів виступають в Україні попри різні обмеження.
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Ані Лорак випустила кліп Страдаем и любим
Нещодавно популярна українська співачка Ані Лорак представила новий кліп на пісню Страдаем и любим. Ролик виконавиця опублікувала на своєму Youtube-каналі.
У кліпі також знялися Артур Даніяр, Даня Андрущук, Наталя Білозьорова, Ем Майя, Максим Гвоздьов, Алла Гутникова, Ганна Васильєва, Еритьє Уянзе, Вікторія Разинкова та Микита Мартинов.
Ані Лорак поділилася, що вона бачить життя з різними проявами емоцій – в цьому і була ідея кліпу.
Фото: Ані Лорак