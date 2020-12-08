Відома українська співачка Ані Лорак, яка вже декілька років проживає у Москві, анонсувала тур Росією, Чехією та Німеччиною у 2021 році. Проте Україну до списку The Best Tour 2021 не додали.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. У коментарях до посту співачки підписники запитали, коли вона приїде в Україну. Проте Ані Лорак нічого не відповіла.

Міста, які відвідає співачка під час концертного туру

Росія: Сочі, Красна Поляна, Краснодар, Ростов-на-Дону, Вороніж, Якутськ, Хабаровськ, Владивосток, Іркутськ, Красноярськ, Новосибірськ, Барнаул, Кемерово, Томськ;

Німеччина:Лемго, Альтеттінг, Карлсруе, Оффенбах, Дортмунд, Нюрнберг, Гамбург;

Чехія: Прага.

Ані Лорак зазначила, що чекає зустрічі зі своїми фанатами наступного року.

– З нетерпінням чекаю зустрічі з вами у новому році, мої улюблені глядачі, – написала у пості співачка.

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Зірка сцени також закликала кожного берегти своє здоров’я.

– Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Будьте здорові, – побажала Ані Лорак.

У коментарях українські фанати написали, що сумують за співачкою, та зазначили, що багато інших артистів виступають в Україні попри різні обмеження.

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