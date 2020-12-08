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Ловцова Єлизавета |

Я кохаю колишнього чоловіка: Слава з НеАнгелів про стосунки з Едгаром Камінським

Українська співачка і солістка гурту НеАнгели Слава Камінська розповіла про свої стосунки з колишнім чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. У пості на своїй сторінці в Instagram вона розмістила спільне фото з колишнім чоловіком, де відреагувала на коментарі, що засуджували її за теплі стосунки з батьком її дітей.

Напередодні 36-річна виконавиця відсвяткувала день народження своєї доньки Лаури разом із колишнім чоловіком.

 

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Публикация от Слава Каминская (@babaslavka)

Також вона опублікувала фото зі свята, де обіймала свого екс-чоловіка.

 

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Публикация от Слава Каминская (@babaslavka)

– Сім’я починається там, де є взаємна повага, розуміння, прийняття. І це не завжди відбувається під одним дахом. Коли двоє людей дарують один одному сенс життя – дітей – вони пов’язані назавжди. І саме ці нові, але набагато більш усвідомлені, стосунки хочеться будувати і зберігати, – написала співачка під постом.

Після цього вона отримала безліч коментарів, де підписники звинувачували її за теплі стосунки з колишнім. Вони згадували, як після закінчення стосунків Слава критикувала колишнього чоловіка.

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Після цього Слава вирішила порушити цю тему в окремому пості.

 

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Публикация от Слава Каминская (@babaslavka)

Співачка заявила, що залишається в теплих стосунках із колишнім чоловіком і вважає це абсолютно правильним рішенням.

У дописі вона звернулася до своїх підписників.

– Дівчата, що у вашій голові? Спілкуватися з колишніми – це нормально, тим паче, якщо у вас є спільні діти!

Співачка вважає, що спілкуватися з колишнім чоловіком цілком нормально, якщо у вас є спільні діти.

– Я люблю свого колишнього чоловіка і не маю права ставитися до нього інакше, адже без нього у мене  не було б двох чудових, геніальних малюків, – зазначила виконавиця.

Слава вважає, що стосунки між батьками впливають на дітей, тому вони мають рости у любові, незалежно від того, в яких взаєминах наразі перебувають батьки.

– Ми створюємо суспільство, в якому живемо! І або лікуємо, або калічимо, – заявила співачка.

Розлучення Слави та Едгара

Солістка гурту НеАнгели Слава Камінська та пластичний хірург Едгар Камінський розлучилися у липні 2019 року.

Закрите судове засідання у справі щодо розірвання шлюбу відбулося 1 липня.

Пара прожила в шлюбі п’ять років та виховує двох дітей: сина Леонарда та дочку Лауру.

Фото:  babaslavka

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