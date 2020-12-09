Організатори музичної премії YUNA 2021 оприлюднили список номінантів. Церемонія нагородження відбудеться 30-31 березня.
У номінації винесли роботи, які вийшли з 1 листопада 2019 до 31 жовтня 2020 року.
Читайте: Названо 100 найпопулярніших пісень, які найчастіше шукали у Shazam
Найкраща виконавиця:
- Alina Pash
- alyona alyona
- Jerry Heil
- NK
- Оля Полякова
Найкращий виконавець:
- Khayat
- Макс Барських
- Monatik
- Артем Пивоваров
- Сергій Бабкін
Найкращий поп-гурт:
- KADNAY
- MOZGI
- KAZKA
- Tvorchi
- Время и Стекло
Найкращий рок-гурт:
- O.Torvald
- Pianoбой
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- The HARDKISS
- Бумбокс
Відкриття року:
- GO_A
- Kosmopolis
- Lida Lee
- Our Atlantic
- Асафатоv
Найкращий відеокліп:
- Бумбокс та Крихітка – Ангела
- Monatik та Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА
- ТНМК – Історія України за 5 хвилин
- Антитіла – Кіно
- The Hardkiss та Monatik – Кобра
Найкращий альбом:
- Tvorchi – 13 Waves
- Макс Барських – 1990
- NK – Eclectica
- KAZKA – Nirvana
- TAYANNA – Жіноча сила
- Артем Пивоваров – Земной
Найкраща пісня:
- Юлія Саніна та Тіна Кароль – Вільна
- The Hardkiss – Гора
- Артем Пивоваров – Дежавю
- Антитіла – Кіно
- The Hardkiss та Monatik – Кобра
Найкраща пісня іншою мовою:
- KRUTЬ – 99
- NK – A HUEVO
- Tvorchi – Bonfire
- Serduchka – Make It Rain Champagne
- Monatik та Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА
Найкращий електронний хіт:
- Tvorchi – Bonfire
- KADNAY – DanceDiscoParty
- MARUV та BOOSIN – I Want You
- ONUKA – Сеанс
- Ivan NAVI – Холодна ніч
Найкращий хіп-хоп-хіт:
- Alina Pash – Bosorkanya
- MamaRika – MAVKA
- Бумбокс та Крихітка – Ангела
- alyona alyona та KALUSH – Гори
- ТНМК – Історія України за 5 хвилин
Інший формат:
- ALLOISE
- Pur:Pur
- ДахаБраха
- ЛУНА
- Євген Хмара
Найкращий дует/колаборація:
- Бумбкос та Крихітка – Ангела
- Monatik та Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА
- Тіна Кароль та Юлія Саніна – Вільна
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Данієлян – Героям
- The Hardkiss та Monatik – Кобра
Найкращий естрадний хіт:
- Олег Винник – Безумная любовь
- DZIDZIO та Оля Цибульська – Киця
- Ірина Білик – Красная помада
- Олег Кензов – По кайфу
- ПТП, Олег Винник, Оля Полякова – Свят! Свят! Свят!
Найкраще концертне шоу:
- Green Grey – Вертикальний концерт Live In Kyiv
- KAZKA – NIRVANA
- The Hardkiss – The Hardkiss. Акустика
- Антитіла – HELLO Kyiv Live
- Время и Стекло – Останній танець
Найкраща пісня до фільму:
- Юлія Саніна та Тіна Кароль – Вільна (фільм Віддана)
- Джамала – Ціна правди (Ціна правди)
- Оля Полякова, Потап, Олег Винник – Свят свят свят (Скажене весілля 2)
- Камерний хор Inspiratum – Viva Forever (Мої думки тихі)
- KAZKA – Літаки (Побачення у Вегасі)
- Katya Chilly – Тече річка невеличка (Тарас. Повернення)
Переможці American Music Awards 2020
22 листопада у Лос-Анджелесі відбулася щорічна музична премія American Music Awards 2020, де оголошують найкращих виконавців, треки та дуети в різних категоріях. Перемагають виконавці з найбільшою кількістю голосів.
Найбільше нагород дісталося Джастіну Біберу, співачці Тейлор Свіфт, дуету Dan + Shay та канадському співаку The Weeknd. Кожен із них переміг одразу в трьох номінаціях.