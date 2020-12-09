Переможці American Music Awards 2020

22 листопада у Лос-Анджелесі відбулася щорічна музична премія American Music Awards 2020, де оголошують найкращих виконавців, треки та дуети в різних категоріях. Перемагають виконавці з найбільшою кількістю голосів.

Найбільше нагород дісталося Джастіну Біберу, співачці Тейлор Свіфт, дуету Dan + Shay та канадському співаку The Weeknd. Кожен із них переміг одразу в трьох номінаціях.