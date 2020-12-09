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Євгенія Шапоренко |

У перуці та з оголеними грудьми: Вінні Гарлоу опублікувала пікантне фото

Відома модель Вінні Гарлоу опублікувала в Instagram відверту фотографію.

На знімку дівчина позує сидячи. Модель одягла лише чорні капронові колготки. Оголені груди Вінні прикривала руками.

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У Гарлоу також яскравий макіяж, а на голові перука з хвилястим волоссям.

Вінні Гарлоу – відома модель, кар’єра якої стартувала у 2014 році. Тоді її акаунт в Instagram помітила Тайра Бенкс – продюсер і телеведуча шоу Топ-модель по-американськи. На шоу Вінні посіла шосте місце.

Гарлоу уже встигла знятися для Cosmopolitan, Vogue Italia, Ebony та реклами Sprite.

 

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Публикация от Jamaican Canadian (@winnieharlow)

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