Відома модель Вінні Гарлоу опублікувала в Instagram відверту фотографію.
На знімку дівчина позує сидячи. Модель одягла лише чорні капронові колготки. Оголені груди Вінні прикривала руками.
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У Гарлоу також яскравий макіяж, а на голові перука з хвилястим волоссям.
Вінні Гарлоу – відома модель, кар’єра якої стартувала у 2014 році. Тоді її акаунт в Instagram помітила Тайра Бенкс – продюсер і телеведуча шоу Топ-модель по-американськи. На шоу Вінні посіла шосте місце.
Гарлоу уже встигла знятися для Cosmopolitan, Vogue Italia, Ebony та реклами Sprite.
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Настя Каменських повністю роздяглася біля басейну
Українська співачка Настя Каменських опублікувала відверте фото в Instagram і зізналася у прийнятті себе.
На знімку повністю оголена Каменських позує спиною до фотографа біля басейну.
Фото: winnieharlow