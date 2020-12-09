Актор Олександр Самойлов помер в Москві. У нього був діагностований коронавірус.

Заслужений артист Росії та актор МХАТ ім. Горького відчув перші симптоми коронавірусної хвороби 2 листопада. Пізніше його госпіталізували, а у лікарні у нього діагностували пневмонію.

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13 листопада артист потрапив до реанімації, де Самойлова підключили до апарату ШВЛ. Лікарі боролися за його життя, але сьогодні він помер. Олександру Володимировичу було 68 років.

Самойлов народився 29 жовтня 1952 року. Він відзнявся у понад 60 фільмах та близько 20 спектаклях у театрі, найвідоміші з них Майстер та Маргарита, Гаряче серце та Біла гвардія.

Помер Віктор Понєдєльнік

5 грудня в Росії на 83 році життя помер радянський футболіст, заслужений майстер спорту СРСР Віктор Понєдєльнік.

Він зіграв за збірну СРСР 29 матчів і забив 20 голів.