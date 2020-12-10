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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Ловцова Єлизавета |

BTS потрапив на обкладинку журналу Time

Відомий південнокорейський K-pop гурт BTS потрапив на обкладинку американського журналу Time.

Американський журнал Time розмістив  на передовиці грудневого випуску журналу саме гурт BTS, оскільки визнав їх Найкращими артистами 2020 року.

 

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Публикация от TIME (@time)

За цей рік популярний бойзбенд BTS випустив два альбоми та побив безліч рекордів.

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Гурт BTS – це бойзбенд, який має у своєму складі сімох учасників. Вони дебютували у 2013 році та за сім років стали світовим поп-гуртом.

– Ми пройшли довгий шлях, тому нам здається, що ми виросли разом. І ми знаємо один одного на дуже глибокому рівні, – розповідає один з учасників бойзбенду Юнг Кук для журналу Time.

Світовий рекорд гурту BTS

Улітку цього року популярний бойзбенд BTS встановив світовий рекорд на YouTubе. Кліп на пісню Dynamite лише за добу зібрав понад 100 млн переглядів. Це перша англомовна композиція південнокорейського гурту за сім років їхньої творчості.

Фото: Dreamstime

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