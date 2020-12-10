Український репер і продюсер Олексій Потапенко розповів про те як на концертах в нього кидали яйцями та намагалися потрапити на сцену під час корпоративів.

Про це артист розповів в інтерв’ю Анатолію Анатолічу у програмі ЗеІнтерв’юєр.

– Дуже п’яна компанія банкірів, яка лика не в’язала, почала лізти на сцену як зомбі. Їхньому директору вдалося видертись на сцену, але він упав з неї та розбив голову і вибив зуб. Ми ще назвали це новорічним феєрверком. Тоді було смішно і страшно водночас, – зазначив Потап.

Крім того співак розповів, що іноді глядачі кидають в музикантів яйця і узагалі назвав сцену екстримальним місцем.

– На відкритих концертах у нас кидали яйця, гайкові ключі, яблука, прекраси, лазери та навіть каміння. Іноді цих людей затримували, бо все ж неприємно отримувати удар від скляної пляшки з пивом.

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Шоу-бізнес виходить з карантину

Після творчої паузи через пандемію коронавірусу і карантин український шоу-бізнес починає повертатися до життя.

Так, співаки та гурти починають знімати кліпи у диких і безлюдних місцях з дотриманням всіх карантинних заходів.

Крім того, вони починають організовувати онлайн-виступи і виїжджати з концертами за кордон.