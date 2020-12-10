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Факти / Шоу-бізнес / Мода
Юлія Захарченко |

Люди почали усвідомлено купувати одяг: як коронавірус вплинув на модні тренди

Дизайнери щороку пропонують дедалі оригінальніші елементи в одязі. Серед популярних трендів можна побачити як різні класичні костюми, так і одяг у спортивному стилі. Але пандемія коронавірусу внесла свої корективи в роботу модної індустрії.

Зараз на піку популярності – комфорт і зручність. Це відзначають багато модельєрів, зокрема відомий дизайнер одягу Андре Тан. Як коронавірус вплинув на модні тренди та швейну індустрію – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Модельєр Андре Тан вважає, що коронавірус сильно змінив індустрію моди.

— Він кардинально змінив модні тенденції. По-перше, люди почали купувати уніфікований одяг, який можна носити на роботу, баню, пляж, танці, тощо, – сказав він.

Відомий дизайнер одягу зазначає, що люди почали звертати увагу насамперед на комфорт і зручність, а не моду.

— Припустімо, ви одягаєте костюм. Раніше жакети вибирали з підплічниками та золотими ґудзиками, зараз ми зробили їх із легкої стрейчевої тканини – джерсі в смужку, щілиноподібний комір, штани зі стрілками, але водночас на резинці.

Це свідчить про те, що в цьому костюмі можна і поспати, і на роботу сходити, і надіти під підбори з сережками, і на вечірку з нагоди дня народження подруги.

Зараз усі хочуть чотири в одному, одягом на кшталт два в одному вже нікого не здивуєш, – поділився модельєр.

Андре Тан: Як коронавірус вплинув на модні тренди

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За словами Андре Тана, з початком пандемії люди почали більш усвідомлено купувати одяг.

— Люди почали усвідомлено купувати одяг. Я дивлюся, що зараз люди приходять купувати тільки зимовий одяг. Похолоднішало – вони приходять та купують лише пальто або пуховик. Ще можуть взяти шапку, шарфик та рукавички.

Їх не цікавлять сукні. Цікавить все, що утеплює – светри, пальто та пуховики. Раніше такого не було.

Звісно, канули в Лету вечірні сукні, оскільки  куди в них ходити – вечірок немає, нещодавно запроваджували  карантин вихідного дня (хоча і до цього не особливо всі святкували та бенкетували).

Моя лінійка вечірніх суконь, які я показував у Парижі, була закрита, тому що зараз це не актуально. Слід придумувати щось нове, – зазначає дизайнер одягу.

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Тренди чоловічого одягу 2021 року

Раніше Факти ICTV підготували добірку стилів чоловічої моди на 2021 рік. Серед найбільш трендових – класичний, вуличний та спортивний стилі.

Найпопулярніший тренд – поєднання спортивного костюма та класичного пальто. Спортивний стиль може бути модним, і доказ цьому – безліч стильних чоловічих луків.

Добре відчувається стиль 1970-х років з якісним денімом та картатими сорочками, також набувають популярності шкіряні речі. Тренди чоловічої моди на зиму 2020-2021 – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Андре Тан

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