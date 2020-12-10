Американська модель і актриса Емілі Ратаковскі поділилася з фанатами новим пікантним знімком.

29-річна вагітна знаменитість опублікувала в Instagram відверте фото. На ньому зірка позує повністю голою у відображенні дзеркала у ванній.

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– Вискочив, – підписала вона селфі, на якому добре видно її живіт.

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Це не перше яскраве фото, яке зірка завантажила після того, як завагітніла.

У жовтні Емілі Ратаковскі повідомила про свою вагітність і показала кругленький живіт. 29-річна модель та її чоловік Себаст’ян Бір-Макклард очікують народження первістка.

Кругленький вагітний живіт Емілі Ратаковскі показала під час зйомки для цифрової обкладинки журналу Vogue.