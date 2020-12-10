Наташа Корольова прийняла пологи в аборигенки

Відома співачка Наташа Корольова прийняла домашні пологи в аборигенки. Раніше зірка поїхала на один з островів Африки, щоб відновити сили для подальшого життя та влаштувати глобальне перезавантаження.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Селебріті поділилася, що тиждень прожила в племені Бома серед аборигенів, добувала їжу, полювала, проходила шаманські обряди та прийняла пологи.

– Це було неймовірно складно! Я пройшла це випробування до кінця, – написала співачка у пості.

За словами популярної артистки, вона декілька разів хотіла відмовитися від своєї витівки та повернутися назад до Москви. Однак її зупиняло бажання зрозуміти, що вона може набагато більше, та дізнатися, чого вона варта. Ця думка перемогла її страхи.

– Я це зробила. Моя втеча на острів стала справжньою перевіркою себе, – пише зірка.

Корольова повідомила, що відчуває, як знову стає собою. За цей рік знаменитість втомилася від негативу та зрад близьких людей. Вона не хоче, щоб рік, що минає, залишився в пам’яті поганим.

– Я зрозуміла, що мені потрібне глобальне перезавантаження, – підсумувала Наталя Корольова.

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