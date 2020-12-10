Холостячка 2020: інтерв’ю з Евгеном Ковтуненко – ЕКСКЛЮЗИВ

На СТБ глядачі продовжують спостерігати за тим, як розгортаються пристрасті на реаліті Холостячка. Однак уже без одного з учасників – Євгена Ковтуненка.
Головна героїня Ксенія Мішина попрощалася з ним у сьомому випуску.
В інтерв’ю Фактам ICTV власник юридичної компанії та співвласник столичного ресторану Євген Ковтуненко розповів, про те, чим його одразу привернула Ксенія, а також про незручні ситуації на побаченнях і виховання майбутніх дітей.
Як оточення відреагувало на вашу участь у проекті?
– На початку моє оточення відреагувало на те, що я зник із життя на два місяці. Я нікому не сказав, крім батьків і бізнес-партнерів. Крім того, в реаліті я прийшов уже відомою людиною, блогером. Я кожен день віщав у строіс в Instagram, а тут – різко зник. Люди почали писати: Що з тобою сталося? Куди зник?
Що першим вас зачепило у Ксенії?
– На щастя чи на жаль, я зустрічаю по одежі. Коли дізнався, що холостячкою буде Ксенія Мішина (а я нічого не знав про її кар’єру, бо не дивлюся телебачення), я одразу зайшов на її сторіночку в Instagram, і вона мені сподобалася зовні. Мені захотілося з нею познайомитися особисто.
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Які якості повинна мати дівчина, щоб вас зацікавити?
– Бути красивою і легкою. І, звісно, розумною, цікавою, глибокою. Бажано, щоб це була людина зі своїми життєвими цілями, яких вона досягає.
Наскільки для вас важлива самодостатність у жінки?
– Мені б було складно спілкуватися з психологічно незрілою дівчиною, яка схильна до сварок, з’ясування стосунків. Я це вже пройшов, і мені таке просто не цікаво. Мені важлива самодостатність у людини. У неї має бути своя справа, і не важливо, скільки вона приносить грошей. Питання не в грошах. Просто щоб у людини були цілі, крім сімейних, щоб у неї було своє коло спілкування, свої інтереси, своє прекрасне життя, в якому потім з’явлюся і я.
У реаліті ви демонстрували, що займаєтеся медитацією, яка допомагає тримати себе в руках. Що вас може розізлити?
– Я не народився таким спокійним. Я займався собою роками. Я витратив років п’ять на активну роботу над собою, щоб перетворитися в ту людину, якою є зараз. Раніше я теж часто переживав, сварився, ображався.
А зараз змусити мене почати переживати може хіба що якась біда у рідних і близьких.
Ви вже готові до сім’ї та дітей?
– Я вже справді дуже хочу дружину, дітей, все як годиться, будиночок, город, все хочу (посміхається).
На вашу думку, до виховання дитини потрібно заздалегідь готуватися?
– Якщо вже Бог дасть дитину, то у мене буде дев’ять місяців підготуватися до її народження. Мені здається, цього часу достатньо, щоб вивчити якісь фундаментальні речі, потрібні для виховання малюка.Читайте: Без кастингу, але з ваганнями: як Мішина стала головною героїнею шоу Холостячка У Ксюші одразу виникла симпатія до мене: інтерв'ю з учасником Холостячки Андрієм Рибаком Моя головна зброя - вдячність: Олексій Тригубенко про страхи та план Б для Холостячки
У вас на побаченні з Ксенією виникла незручна ситуація через поцілунок. Які ще у вас були кумедні ситуації на побаченнях?
– Це все було ще в юності. Усі перші спроби інтимної близькості – смішні. Я зараз згадую і вмираю від сміху. Весела навіть не сама обставина, а мій підхід до неї. Я не знав, що конкретно треба робити (сміється).
Хоча енергетика першого поцілунку з будь-якою людиною, з якою ти намагаєшся скоротити дистанцію, найчарівніша. Мені вже 36 років, і я мав достатню кількість перших поцілунків. Це щоразу диво, яке відбувається між двома людьми. Ти починаєш шукати момент, як це зробити, а коли ти його ловиш, і дівчина, звісно, не проти (сміється), то виходить шикарно.
Яку ви можете дати пораду хлопцям, як виходити з незручних ситуацій на побаченнях?
– Неважливо, в яких незручних ситуаціях ви опиняєтеся. Важливо тільки ваше ставлення до них. Я ставлюся з посмішкою до проблем, дивацтв або несподіванок. Це ж прикольно. Де я ще міг би отримати такий досвід, коли на очах у мільйонів телеглядачів дівчина відмовляється від поцілунку. Це життєвий прикол наді мною (сміється).
На вашу думку, скільки має минути часу у пари до інтимної близькості?
– Парочка побачень, а на третьому нормально, щоб не мучити одне одного (сміється). Це залежить від того, наскільки люди сподобалися одне одному. Буває ж ще таке, що дівчатам здається, що потрібно чекати 10 побачень. От вона сидить і чекає. Хочеться, але чекає (сміється). Їй же мама сказала, що треба 10 побачень почекати.
Усе залежить тільки від бажання і внутрішньої впевненості, що ви сподобалися одне одному.
Як ви ставитеся до сексу на першому побаченні?
– Залежить від ситуації. Глобально, з точки зору побудови стосунків, то це неправильно. Це занадто швидкий перехід до особистого.
А якщо виникла взаємна пристрасть, наприклад, на вечірці, то чому б і ні? Головне – не забувайте про безпеку.
Ви Ксенії зробили коштовний подарунок, за що на свою адресу отримали низку звинувачень у тому, що ви свою увагу висловлюєте у фінансовому еквіваленті. Чи правдиве це твердження?
– Це зовсім неправильне твердження. Я шість тижнів не дарував подарунків, крім квітів. Я чекав, коли мені захочеться виявити так увагу. Тоді мені здалося, що у нас з’явилася душевна близькість, тому і вирішив подарувати прикрасу. Мені хотілося добрати найвдаліший момент для цього.
Із подарунком пов’язана крута історія. Почалася вона на уроці акторської майстерності, коли ми стали з Мішиною в пару. Тоді ми розіграли сценку, яку я сам вигадав. У ній розповідалася історія полярника, який йшов на Північний полюс розшукувати відсутній елемент таблиці Менделєєва – Любімій. Ксюші дуже сподобалася ця ідея. Ми з нею зіграли сцену проводів цього полярника дружиною. Тоді всі стоячи аплодували. А коли я дарував їй подарунок, ми ніби дограли цю сценку. Це було повернення полярника, який вручає Любімій своїй дружині.
Питання в грошах взагалі не стояло. Я нікому не розповідав, скільки витратив. Мені просто не хотілося дарувати Мішиній звичайну біжутерію.
Дружба між чоловіком і жінкою. Чи вірите ви в її існування?
– Так, я дуже вірю в дружбу. У мене багато близьких подруг ще з дитинства, зі школи.
Чим закінчився 7-й випуск Холостячки
У сьомому випуску реаліті Холостячка на СТБ Ксенія Мішина вирішила відвідати житло останніх чотирьох учасників.
Саша Еллерт зізнався героїні, що хотів би змінити свою холостяцьку квартиру на будинок для великої родини.
Олексій Тригубенко одразу ж висловив готовність з’їжджатися з Холостячкою і будувати сім’ю.
Євген Ковтуненко зізнався, що мало кого пускає в будинок, який вважає своїм джерелом сили, але Ксенію запросив із задоволенням.
На побаченні з Андрієм Рибаком з’ясувався шокуючий факт про те, що учасника реаліті чекає дівчина поза проектом.
Проте для всіх стало сюрпризом, що проект залишив Євген Ковтуненко.