Холостячка 2020: інтерв’ю з Евгеном Ковтуненко – ЕКСКЛЮЗИВ

На СТБ глядачі продовжують спостерігати за тим, як розгортаються пристрасті на реаліті Холостячка. Однак уже без одного з учасників – Євгена Ковтуненка.

Головна героїня Ксенія Мішина попрощалася з ним у сьомому випуску.

В інтерв’ю Фактам ICTV власник юридичної компанії та співвласник столичного ресторану Євген Ковтуненко розповів, про те, чим його одразу привернула Ксенія, а також про незручні ситуації на побаченнях і виховання майбутніх дітей.

Як оточення відреагувало на вашу участь у проекті?

– На початку моє оточення відреагувало на те, що я зник із життя на два місяці. Я нікому не сказав, крім батьків і бізнес-партнерів. Крім того, в реаліті я прийшов уже відомою людиною, блогером. Я кожен день віщав у строіс в Instagram, а тут – різко зник. Люди почали писати: Що з тобою сталося? Куди зник?

Що першим вас зачепило у Ксенії?

– На щастя чи на жаль, я зустрічаю по одежі. Коли дізнався, що холостячкою буде Ксенія Мішина (а я нічого не знав про її кар’єру, бо не дивлюся телебачення), я одразу зайшов на її сторіночку в Instagram, і вона мені сподобалася зовні. Мені захотілося з нею познайомитися особисто.

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Які якості повинна мати дівчина, щоб вас зацікавити?

– Бути красивою і легкою. І, звісно, розумною, цікавою, глибокою. Бажано, щоб це була людина зі своїми життєвими цілями, яких вона досягає.

Наскільки для вас важлива самодостатність у жінки?

– Мені б було складно спілкуватися з психологічно незрілою дівчиною, яка схильна до сварок, з’ясування стосунків. Я це вже пройшов, і мені таке просто не цікаво. Мені важлива самодостатність у людини. У неї має бути своя справа, і не важливо, скільки вона приносить грошей. Питання не в грошах. Просто щоб у людини були цілі, крім сімейних, щоб у неї було своє коло спілкування, свої інтереси, своє прекрасне життя, в якому потім з’явлюся і я.

У реаліті ви демонстрували, що займаєтеся медитацією, яка допомагає тримати себе в руках. Що вас може розізлити?

– Я не народився таким спокійним. Я займався собою роками. Я витратив років п’ять на активну роботу над собою, щоб перетворитися в ту людину, якою є зараз. Раніше я теж часто переживав, сварився, ображався.

А зараз змусити мене почати переживати може хіба що якась біда у рідних і близьких.

Ви вже готові до сім’ї та дітей?

– Я вже справді дуже хочу дружину, дітей, все як годиться, будиночок, город, все хочу (посміхається).

На вашу думку, до виховання дитини потрібно заздалегідь готуватися?

– Якщо вже Бог дасть дитину, то у мене буде дев’ять місяців підготуватися до її народження. Мені здається, цього часу достатньо, щоб вивчити якісь фундаментальні речі, потрібні для виховання малюка.

У вас на побаченні з Ксенією виникла незручна ситуація через поцілунок. Які ще у вас були кумедні ситуації на побаченнях?

– Це все було ще в юності. Усі перші спроби інтимної близькості – смішні. Я зараз згадую і вмираю від сміху. Весела навіть не сама обставина, а мій підхід до неї. Я не знав, що конкретно треба робити (сміється).

Хоча енергетика першого поцілунку з будь-якою людиною, з якою ти намагаєшся скоротити дистанцію, найчарівніша. Мені вже 36 років, і я мав достатню кількість перших поцілунків. Це щоразу диво, яке відбувається між двома людьми. Ти починаєш шукати момент, як це зробити, а коли ти його ловиш, і дівчина, звісно, не проти (сміється), то виходить шикарно.

Яку ви можете дати пораду хлопцям, як виходити з незручних ситуацій на побаченнях?

– Неважливо, в яких незручних ситуаціях ви опиняєтеся. Важливо тільки ваше ставлення до них. Я ставлюся з посмішкою до проблем, дивацтв або несподіванок. Це ж прикольно. Де я ще міг би отримати такий досвід, коли на очах у мільйонів телеглядачів дівчина відмовляється від поцілунку. Це життєвий прикол наді мною (сміється).

На вашу думку, скільки має минути часу у пари до інтимної близькості?

– Парочка побачень, а на третьому нормально, щоб не мучити одне одного (сміється). Це залежить від того, наскільки люди сподобалися одне одному. Буває ж ще таке, що дівчатам здається, що потрібно чекати 10 побачень. От вона сидить і чекає. Хочеться, але чекає (сміється). Їй же мама сказала, що треба 10 побачень почекати.

Усе залежить тільки від бажання і внутрішньої впевненості, що ви сподобалися одне одному.

Як ви ставитеся до сексу на першому побаченні?

– Залежить від ситуації. Глобально, з точки зору побудови стосунків, то це неправильно. Це занадто швидкий перехід до особистого. А якщо виникла взаємна пристрасть, наприклад, на вечірці, то чому б і ні? Головне – не забувайте про безпеку.

Ви Ксенії зробили коштовний подарунок, за що на свою адресу отримали низку звинувачень у тому, що ви свою увагу висловлюєте у фінансовому еквіваленті. Чи правдиве це твердження?

– Це зовсім неправильне твердження. Я шість тижнів не дарував подарунків, крім квітів. Я чекав, коли мені захочеться виявити так увагу. Тоді мені здалося, що у нас з’явилася душевна близькість, тому і вирішив подарувати прикрасу. Мені хотілося добрати найвдаліший момент для цього.

Із подарунком пов’язана крута історія. Почалася вона на уроці акторської майстерності, коли ми стали з Мішиною в пару. Тоді ми розіграли сценку, яку я сам вигадав. У ній розповідалася історія полярника, який йшов на Північний полюс розшукувати відсутній елемент таблиці Менделєєва – Любімій. Ксюші дуже сподобалася ця ідея. Ми з нею зіграли сцену проводів цього полярника дружиною. Тоді всі стоячи аплодували. А коли я дарував їй подарунок, ми ніби дограли цю сценку. Це було повернення полярника, який вручає Любімій своїй дружині.

Питання в грошах взагалі не стояло. Я нікому не розповідав, скільки витратив. Мені просто не хотілося дарувати Мішиній звичайну біжутерію.

Дружба між чоловіком і жінкою. Чи вірите ви в її існування?

– Так, я дуже вірю в дружбу. У мене багато близьких подруг ще з дитинства, зі школи.

Чим закінчився 7-й випуск Холостячки