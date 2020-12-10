Український репер і продюсер Потап вкотре пояснив, чому вирішив записати пісню у дуеті з російською співачкою Ольгою Бузовою.

Про це артист розповів в інтерв’ю програми ЗеІнтерв’юєр.

– Це дуже цікавий та веселий дует, який привертає увагу. Але водночас така ідея викликала неоднозначну реакцію. Я чую всіх і менше всього хотів викликати такий хейт. Тому в альбомі Kyiv Style цієї пісні не буде, – наголосив Потап.

Дует Mozgi з Бузовою

Гурт Mozgi заявив про створення треку з російською співачкою Ольгою Бузовою, яка неодноразово незаконно відвідувала Крим та висловлювалася на підтримку очільника Кремля.

За словами Потапа, він пишається тим, що створив компанію, в якій працює понад 100 співробітників і закликав розвивати свою країну і бізнес у ній. Він зазначив, що є відкритим платником податків, а дует з Бузовою лише частина успішного піару і бізнес-рішення.