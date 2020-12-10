Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, чому пішла на Танці з зірками та про ревнощі чоловіка під час проекту. Також співачка пояснила, чому вони вирішили зняти першу love story в пісні Все було так.

Про це вона повідомила в інтерв’ю Ходят слухи.

Юлія Саніна зазначає, що їй дуже сподобалося на проекті Танці з зірками.

– Якщо говорити про позитив, то я навчилася танцювати. Я провела незабутніх три місяці свого життя. Навряд чи мене танці швидко відпустять, мені зараз дуже сумно. Мені здається, вже всі зрозуміли, що сталося. Я до цього часу не зрозуміла, що сталося, – каже співачка.

За її словами, вона вже не вперше отримувала пропозицію щодо участі в проекті, але з різних причин відмовлялася. Так, співачка боялася виглядати несерйозною.

– Я музикант з серйозного гурту. Ми граємо рок-музику. Мені, хлопцям з гурту і Валу (Валерій Бебко, чоловік Юлії Саніної, – Ред.) Здавалося, що це може нашкодити нашій кар’єрі. Або я можу не впоратися. Все, за що я беруся, має бути ідеальним. Минулого року я не була впевнена в собі. А потім стався карантин, і я зрозуміла, що повинна втілювати свої мрії в життя. Я зрозуміла, що хочу танцювати, – ділиться учасниця гурту The Hardkiss.

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Також фронтвумен зазначає, що їй кілька разів міняли партнера по танцях.

– Мене спочатку ставили в пару з Женею Котом. У нього не склалися стосунки з каналом, і він не підписав контракт. Потім мені почали писати інші хлопці, мовляв, може спробувати зі мною. Але продюсер проекту Володимир Завадюк наполіг, щоб я зустрілася з Дімою Жуком, чого я страшенно не хотіла. Ходили чутки про нього, що він дуже суворий і жорсткий педагог. Я пішла з ним на зустріч і зрозуміла, що мені вдасться знайти спільну мову з цією людиною. Не потрібно вірити чуткам, – дійшла до висновку співачка.

На запитання про реакцію Валерія Бебко Юлія відповіла, що не змогла б дивитися, як чоловік бере участь в проекті, тому що дуже ревнива.

– Я б не змогла бути на місці Вала. Я страшна ревнивиця та власниця – вважаю це своїм мінусом. Він розумів, що мені дуже потрібен цей досвід – це моя мрія, і я не пробачу собі, якщо не втілю це в життя. Якщо він заборонить, то і йому. Спочатку, звичайно, були запитання: ось такі будуть танці? Але варто було просто познайомитися з Дімою, і відразу стало зрозуміло, що ні до чого ревнувати, – сміється Саніна.

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Співачка розповіла, що сценарій кліпу до пісні Все було так повинен був бути зовсім іншим, але її чоловік Валерій Бебко за два дні до знімання запропонував зняти їхню історію кохання.

– Ми повинні були просто співати – я, позаду музиканти, красиві кадри про кохання. За дві доби до знімання, коли вчергове я приходжу втомлена з танців, Вал дивиться на мене і каже: слухай, ну пісня-то про кохання. Пісня-то про нас – це зізнання в любові. Чому б нам не зняти love story сторі? Чому б не зробити поцілунок ключовим символом в кліпі? Я не впізнала його в той момент. Вал з тих чоловіків, які на публіці навіть за руку не візьмуть, а тим паче не поцілують. Напевно, він скучив, – зазначила співачка.

Також вона поділилася, що це була її ідея з останньою фразою Лише раз на сто років небо народжує двох людей з однією душею в кліпі на пісню Все було так.

– Я запропонувала. Була гарна музика, і я подумала – чогось бракує. Вал каже: ну придумай ще якусь вокальну частину. Я пішла з блокнотом і почала слухати цю музику. Я зрозуміла, що туди лягає якась казка або легенда – епічно, приватно і про кохання. Написала слова: тільки раз на сто років народжуються дві людини з однієї душею. Вал розцвів – ми їх так і залишили, – розповіла Юлія Саніна.

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Фото: The Hardkiss