Американський актор Томмі Лістер помер від коронавірусу. Йому було 62 роки.

Новину про смерть підтвердила його менеджер Сінді Коуен.

Вона розповіла, що актора виявили у своїй квартирі в Марина-дель-Рей, штат Каліфорнія, після того, як в останні дні у нього з’явилися симптоми Covid-19.

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За словами Коуен, він працював над фільмом і був змушений скасувати знімання через хворобу.

– Він був чудовим хлопцем із золотим серцем. Всі його любили. Справжній добрий велетень, – зазначила менеджер.

Томмі Лістер – американський актор, який отримав визнання завдяки таким стрічкам, як Пятница, Темний лицар, П’ятий елемент.

Також він свого часу був реслером під псевдонімом Зевс.

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