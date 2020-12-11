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Євгенія Шапоренко |

Актор Томмі Лістер помер від Covid-19

Американський актор Томмі Лістер помер від коронавірусу. Йому було 62 роки.

Новину про смерть підтвердила його менеджер Сінді Коуен.

Вона розповіла, що актора виявили у своїй квартирі в Марина-дель-Рей, штат Каліфорнія, після того, як в останні дні у нього з’явилися симптоми Covid-19.

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За словами Коуен, він працював над фільмом і був змушений скасувати знімання через хворобу.

– Він був чудовим хлопцем із золотим серцем. Всі його любили. Справжній добрий велетень, – зазначила менеджер.

Томмі Лістер – американський актор, який отримав визнання завдяки таким стрічкам, як Пятница, Темний лицар, П’ятий елемент.

Також він свого часу був реслером під псевдонімом Зевс.

Томми Листер

Фото: Depositphotos

Помер актор Олександр Самойлов

Актор Олександр Самойлов помер в Москві. У нього був діагностований коронавірус.

Заслужений артист Росії та актор МХАТ ім. Горького відчув перші симптоми коронавірусної хвороби 2 листопада. Пізніше його госпіталізували, а у лікарні у нього діагностували пневмонію.

Джерело: Variety

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