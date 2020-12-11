Американський актор Томмі Лістер помер від коронавірусу. Йому було 62 роки.
Новину про смерть підтвердила його менеджер Сінді Коуен.
Вона розповіла, що актора виявили у своїй квартирі в Марина-дель-Рей, штат Каліфорнія, після того, як в останні дні у нього з’явилися симптоми Covid-19.
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За словами Коуен, він працював над фільмом і був змушений скасувати знімання через хворобу.
– Він був чудовим хлопцем із золотим серцем. Всі його любили. Справжній добрий велетень, – зазначила менеджер.
Томмі Лістер – американський актор, який отримав визнання завдяки таким стрічкам, як Пятница, Темний лицар, П’ятий елемент.
Також він свого часу був реслером під псевдонімом Зевс.
Помер актор Олександр Самойлов
Актор Олександр Самойлов помер в Москві. У нього був діагностований коронавірус.
Заслужений артист Росії та актор МХАТ ім. Горького відчув перші симптоми коронавірусної хвороби 2 листопада. Пізніше його госпіталізували, а у лікарні у нього діагностували пневмонію.