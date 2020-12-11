Співачка FKA twigs (Талья Дебретт Барнетт) подала позов до суду проти актора Шаї ЛаБафа.

Вона звинувачує його у сексуальному насильстві, причиненні емоційних страждань, а також в тому, що він свідомо заразив її венеричною хворобою. Крім того, за словами співачки, ЛаБаф поводився з нею жорстоко фізично, емоційно і ментально.

Схожу поведінку ЛаБафа американським ЗМІ описала ще одна його колишня подруга Керолін Фо. Начебто, одного разу він вдарив її так, що у неї пішла кров.

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Сам актор заявив, що багато з цих тверджень не відповідають дійсності. Але він зобов’язаний дати жінкам можливість публічно висловитися, і повинен взяти відповідальність за свої вчинки і ту шкоду, яку, можливо, заподіяв.

Водночас ЗМІ повідомляють, що ЛаБаф відомий скандальною поведінкою. Його кілька разів затримували за звинуваченнями в нападі і хуліганстві.

Скандали за участю відомих кінопродюсерів, режисерів, легендарних акторів або музикантів далеко не рідкість. Про найвідоміші секс-скандали у світовому шоу-бізнесі можна прочитати у нашому матеріалі.

Джерело: The New York Times