Відомий реп-виконавець Yarmak випустив новий альбом під назвою Red Line (в перекладі – Червона лінія). Деякі треки репер записав спільно з іншими музикантами, зокрема Tricky Nicki, НКНКТ, TOF та FIR.

Альбом вже на шостому місці в Apple Music Україна в рубриці Топ-альбоми. Артист також просить своїх фанатів дочекатися кліпу.

– За цей період треків було написано дуже багато, але саме ці 10 склалися в один єдиний пазл і стиль, – коментує артист на своїй сторінці в Instagram.

Підписники в коментарях написали, що це найкращі дуети в українському шоу-бізнесі. Деякі також висловили надію на те, що сам артист коли-небудь зачитає реп українською мовою.

Репер зазначає, що не знає, який саме трек може стати хітом, оскільки кожен з них несе сильний заряд.

– Я не відвідую тусовки, завжди слухаю музику в тачці, цей альбом саме для зухвалих драйверів з хорошим звуком, – написав він.

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Зірка просить всіх шанувальників поважати його працю та слухати музику легально на всіх стрімінгових платформах.

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До нового альбому увійшло 10 пісень

Back to the game (ft. Tricky Nicki);

Sound;

Солнце взойдет;

Ампула (ft. НКНКТ);

В деле;

Наступит день;

Мой вайб;

Че там у хохлов;

Custom (ft. TOF);

Block (ft. FIR).

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