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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Юлія Захарченко |

Че там у хохлов: прем’єра нового альбому Yarmak

Відомий реп-виконавець Yarmak випустив новий альбом під назвою Red Line (в перекладі – Червона лінія). Деякі треки репер записав спільно з іншими музикантами, зокрема Tricky Nicki, НКНКТ, TOF та FIR.

Альбом вже на шостому місці в Apple Music Україна в рубриці Топ-альбоми. Артист також просить своїх фанатів дочекатися кліпу.

– За цей період треків було написано дуже багато, але саме ці 10 склалися в один єдиний пазл і стиль, – коментує артист на своїй сторінці в Instagram.

Підписники в коментарях написали, що це найкращі дуети в українському шоу-бізнесі. Деякі також висловили надію на те, що сам артист коли-небудь зачитає реп українською мовою.

Репер зазначає, що не знає, який саме трек може стати хітом, оскільки кожен з них несе сильний заряд.

– Я не відвідую тусовки, завжди слухаю музику в тачці, цей альбом саме для зухвалих драйверів з хорошим звуком, – написав він.

ярмак

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Зірка просить всіх шанувальників поважати його працю та слухати музику легально на всіх стрімінгових платформах.

 

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Публикация от YARMAK (@yarmak_music)

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До нового альбому увійшло 10 пісень

  • Back to the game (ft. Tricky Nicki);
  • Sound;
  • Солнце взойдет;
  • Ампула (ft. НКНКТ);
  • В деле;
  • Наступит день;
  • Мой вайб;
  • Че там у хохлов;
  • Custom (ft. TOF);
  • Block (ft. FIR).

Названо найпопулярніші пісні, які користувачі шукали, наспівуючи мелодію

Google визначив 100 пісень, які користувачі у 2020 році шукали найчастіше за допомогою голосового асистента.

Вони наспівували мелодію, у такий спосіб намагаючись знайти потрібну композицію. У топ-20 можна побачити гурт Imаgine Dragons, співачок Кеті Перрі, Біллі Айліш, Леді Гагу, репера Емінема.

Композиція Old Town Road, яка посіла перше місце, з’явилася у 2019 році, але майже відразу стала вірусною завдяки масовому використанню у соцмережах, особливо у TikTok.

Фото: Yarmak

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