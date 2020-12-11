Відомий реп-виконавець Yarmak випустив новий альбом під назвою Red Line (в перекладі – Червона лінія). Деякі треки репер записав спільно з іншими музикантами, зокрема Tricky Nicki, НКНКТ, TOF та FIR.
Альбом вже на шостому місці в Apple Music Україна в рубриці Топ-альбоми. Артист також просить своїх фанатів дочекатися кліпу.
– За цей період треків було написано дуже багато, але саме ці 10 склалися в один єдиний пазл і стиль, – коментує артист на своїй сторінці в Instagram.
Підписники в коментарях написали, що це найкращі дуети в українському шоу-бізнесі. Деякі також висловили надію на те, що сам артист коли-небудь зачитає реп українською мовою.
Репер зазначає, що не знає, який саме трек може стати хітом, оскільки кожен з них несе сильний заряд.
– Я не відвідую тусовки, завжди слухаю музику в тачці, цей альбом саме для зухвалих драйверів з хорошим звуком, – написав він.
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Зірка просить всіх шанувальників поважати його працю та слухати музику легально на всіх стрімінгових платформах.
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До нового альбому увійшло 10 пісень
- Back to the game (ft. Tricky Nicki);
- Sound;
- Солнце взойдет;
- Ампула (ft. НКНКТ);
- В деле;
- Наступит день;
- Мой вайб;
- Че там у хохлов;
- Custom (ft. TOF);
- Block (ft. FIR).
Названо найпопулярніші пісні, які користувачі шукали, наспівуючи мелодію
Google визначив 100 пісень, які користувачі у 2020 році шукали найчастіше за допомогою голосового асистента.
Вони наспівували мелодію, у такий спосіб намагаючись знайти потрібну композицію. У топ-20 можна побачити гурт Imаgine Dragons, співачок Кеті Перрі, Біллі Айліш, Леді Гагу, репера Емінема.
Композиція Old Town Road, яка посіла перше місце, з’явилася у 2019 році, але майже відразу стала вірусною завдяки масовому використанню у соцмережах, особливо у TikTok.
Фото: Yarmak