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Юлія Захарченко |

Disney+ представив нові анонси серіалів Marvel та оголосив дату виходу Локі

Disney+ оголосив дати прем’єр американських серіалів із кіновсесвіту Marvel Сокіл і Зимовий солдат та Локі. Крім того, стрімінговий сервіс анонсував низку інших серіалів.

Сокіл і Зимовий солдат, прем’єру якого чекали ще влітку 2019 року, стартує 19 березня на Disney+.

Серіал доводилося переносити двічі через пандемію коронавірусу. До цього часу організатори не оголошували точної дати виходу.

Актора Тома Хіддлстона у ролі легендарного персонажа Локі шанувальники зможуть побачити в однойменному сольному серіалі у травні 2021 року.

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Наприкінці 2021 року також з’явиться окреме шоу про Міс Марвел – нову героїню кіновсесвіту. Головну роль отримала канадська акторка Іман Веллані.

Стартувала розробка фільму Дедпул 3

Компанія Disney запустила у роботу фільм Дедпул 3. У третій частині Дедпул вперше з’явиться в кіновсесвіті Marvel, що натякає на подальшу участь героя у фільмах франшизи.

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Сценаристів Елізабет  та Венді Моліньє запросили для роботи над Дедпулом 3, а Раян Рейнольдс повернеться в ролі найманця.

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