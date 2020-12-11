Компанія Disney запустила у роботу фільм Дедпул 3. У третій частині Дедпул вперше з’явиться в кіновсесвіті Marvel, що натякає на подальшу участь героя у фільмах франшизи.

Сценаристів Елізабет та Венді Моліньє запросили для роботи над Дедпулом 3, а Раян Рейнольдс повернеться в ролі найманця.