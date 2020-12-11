Disney+ оголосив дати прем’єр американських серіалів із кіновсесвіту Marvel Сокіл і Зимовий солдат та Локі. Крім того, стрімінговий сервіс анонсував низку інших серіалів.
Сокіл і Зимовий солдат, прем’єру якого чекали ще влітку 2019 року, стартує 19 березня на Disney+.
Серіал доводилося переносити двічі через пандемію коронавірусу. До цього часу організатори не оголошували точної дати виходу.
Актора Тома Хіддлстона у ролі легендарного персонажа Локі шанувальники зможуть побачити в однойменному сольному серіалі у травні 2021 року.
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Наприкінці 2021 року також з’явиться окреме шоу про Міс Марвел – нову героїню кіновсесвіту. Головну роль отримала канадська акторка Іман Веллані.
Стартувала розробка фільму Дедпул 3
Компанія Disney запустила у роботу фільм Дедпул 3. У третій частині Дедпул вперше з’явиться в кіновсесвіті Marvel, що натякає на подальшу участь героя у фільмах франшизи.Читайте: Я повісив зброю: Роберт Дауні-молодший заявив про відхід із Marvel Меган Маркл хоче отримати роль в суперблокбастері Marvel Зірка Гри престолів зіграє у новому фільмі Marvel
Сценаристів Елізабет та Венді Моліньє запросили для роботи над Дедпулом 3, а Раян Рейнольдс повернеться в ролі найманця.