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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Юлія Захарченко |

Магічна лірика та фольклор: прем’єра нового альбому Тейлор Свіфт

Відома американська співачка Тейлор Свіфт випустила новий музичний альбом під назвою Evermore (в перекладі – Вічно).

Раніше влітку зірка представила альбом Folklore (в перекладі – Фольклор) майже без анонсів. Цього разу Тейлор оголосила про новий альбом менш ніж за добу до виходу.

– Якщо коротко, ми просто не могли перестати писати пісні, – пише на своїй сторінці в Instagram співачка.

Прихильники давно називають кожен з циклів альбомів зірки епохами. Сама артистка говорить, що з цим альбомом все сталося інакше.

– З Folklore було якось по-іншому. Я не почувалася так, ніби їду і більше не повернуся, – ділиться співачка.

 

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Публикация от Taylor Swift (@taylorswift)

Альбом за настроєм схожий на попередню роботу, сама співачка називає його платівкою-сестрою альбому Folklore. У записі брали участь американські інді-фолк-колективи The National і Bon Iver, а також сестри з поп-гурту Haim, які були в попередньому проекті.

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На кожну з 15 пісень зняли ліричні відео, а на пісню Willow (в перекладі – Верба), яка відкриває альбом – повноцінний музичний кліп.

Пісні альбому Evermore:

  • willow;
  • champagne problems;
  • gold rush;
  • ’tis the damn season;
  • tolerate it;
  • no body, no crime (feat. HAIM);
  • happiness;
  • dorothea;
  • coney island (feat. The National);
  • ivy;
  • cowboy like me;
  • long story short;
  • marjorie;
  • closure;
  • evermore (feat. Bon Iver);
  • right where you left me – бонусний трек;
  • it’s time to go – бонусний трек.

Тейлор Свіфт потрапила у рейтинг Financial Times

Британське міжнародне видання Financial Times опублікувало список найвпливовіших жінок 2020 року.

У топ-12 потрапили лідер білоруського народу Світлана Тихановська,  видатна суддя Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург, яка нещодавно померла, та американська співачка Тейлор Свіфт.

Фото: Тейлор Свіфт

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