Відома американська співачка Тейлор Свіфт випустила новий музичний альбом під назвою Evermore (в перекладі – Вічно).

Раніше влітку зірка представила альбом Folklore (в перекладі – Фольклор) майже без анонсів. Цього разу Тейлор оголосила про новий альбом менш ніж за добу до виходу.

– Якщо коротко, ми просто не могли перестати писати пісні, – пише на своїй сторінці в Instagram співачка.

Прихильники давно називають кожен з циклів альбомів зірки епохами. Сама артистка говорить, що з цим альбомом все сталося інакше.

– З Folklore було якось по-іншому. Я не почувалася так, ніби їду і більше не повернуся, – ділиться співачка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Taylor Swift (@taylorswift)

Альбом за настроєм схожий на попередню роботу, сама співачка називає його платівкою-сестрою альбому Folklore. У записі брали участь американські інді-фолк-колективи The National і Bon Iver, а також сестри з поп-гурту Haim, які були в попередньому проекті.

Читайте: Стали відомі номінанти на премію Греммі 2021

На кожну з 15 пісень зняли ліричні відео, а на пісню Willow (в перекладі – Верба), яка відкриває альбом – повноцінний музичний кліп.

Пісні альбому Evermore:

willow;

champagne problems;

gold rush;

’tis the damn season;

tolerate it;

no body, no crime (feat. HAIM);

happiness;

dorothea;

coney island (feat. The National);

ivy;

cowboy like me;

long story short;

marjorie;

closure;

evermore (feat. Bon Iver);

right where you left me – бонусний трек;

it’s time to go – бонусний трек.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Тейлор Свіфт потрапила у рейтинг Financial Times

Британське міжнародне видання Financial Times опублікувало список найвпливовіших жінок 2020 року.

У топ-12 потрапили лідер білоруського народу Світлана Тихановська, видатна суддя Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург, яка нещодавно померла, та американська співачка Тейлор Свіфт.

Фото: Тейлор Свіфт