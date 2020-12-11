Відома американська співачка Тейлор Свіфт випустила новий музичний альбом під назвою Evermore (в перекладі – Вічно).
Раніше влітку зірка представила альбом Folklore (в перекладі – Фольклор) майже без анонсів. Цього разу Тейлор оголосила про новий альбом менш ніж за добу до виходу.
– Якщо коротко, ми просто не могли перестати писати пісні, – пише на своїй сторінці в Instagram співачка.
Прихильники давно називають кожен з циклів альбомів зірки епохами. Сама артистка говорить, що з цим альбомом все сталося інакше.
– З Folklore було якось по-іншому. Я не почувалася так, ніби їду і більше не повернуся, – ділиться співачка.
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Альбом за настроєм схожий на попередню роботу, сама співачка називає його платівкою-сестрою альбому Folklore. У записі брали участь американські інді-фолк-колективи The National і Bon Iver, а також сестри з поп-гурту Haim, які були в попередньому проекті.
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На кожну з 15 пісень зняли ліричні відео, а на пісню Willow (в перекладі – Верба), яка відкриває альбом – повноцінний музичний кліп.
Пісні альбому Evermore:
- willow;
- champagne problems;
- gold rush;
- ’tis the damn season;
- tolerate it;
- no body, no crime (feat. HAIM);
- happiness;
- dorothea;
- coney island (feat. The National);
- ivy;
- cowboy like me;
- long story short;
- marjorie;
- closure;
- evermore (feat. Bon Iver);
- right where you left me – бонусний трек;
- it’s time to go – бонусний трек.
Тейлор Свіфт потрапила у рейтинг Financial Times
Британське міжнародне видання Financial Times опублікувало список найвпливовіших жінок 2020 року.
У топ-12 потрапили лідер білоруського народу Світлана Тихановська, видатна суддя Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург, яка нещодавно померла, та американська співачка Тейлор Свіфт.
Фото: Тейлор Свіфт