Нове шоу про сімейство Кардашян вийде у 2021 році

Стрімінговий сервіс Hulu готує нове реаліті-шоу про сімейство Кардашян.

У підписаному контракті вказано, що проект з’явиться на екранах уже в 2021 році.

Родина Кардашян стала відомою на весь світ після запуску реаліті-шоу Keeping Up With The Kardashians.

Мільйони глядачів з 2007 року стежили за тим, як зростають Кім, Кортні та Хлої Кардашян, а також дві їхні зведені сестри – Кендал та Кайлі Дженнер.

Мати дівчат, Кріс Дженнер, отримала світове прізвисько momager (об’єднано слова mom – мама та manager – менеджер), оскільки за період зйомок реаліті саме вона допомагала кожній із доньок відкрити власну справу, визначитися з захопленнями та підписати вдалі прибуткові контракти.

За останніми підрахунками, п’ять сестер та Кріс спільно володіють понад $2 млрд.

Останній із доступних, 19 сезон шоу присвячено пандемії коронавірусу. Одна із сестер захворіє на Covid-19, а про своє самопочуття та шлях до одужання розповідатиме на камеру свого смартфону.

На час карантину дівчатам довелося відмовитися від операторів, тому практично весь сезон Кардашян знімали власноруч.

Восени 2020 року Кім Кардашян у своїх соцмережах повідомила, що шоу Keeping Up With The Kardashians закривається, і останній, 20 сезон, вийде у 2021 році.

Виходячи з цього, наступний рік може стати роком відходу та швидкого повернення родини Кардашян на екрани смартфонів мільйонів шанувальників дівчат.