Освідчення в коханні і доленосне ухилення від відповіді: чим закінчився 8 випуск Холостячки

У восьмому випуску реаліті Холостячка на СТБ Ксенія Мішина познайомилася з батьками чоловіків, які борються за її серце.

Освідчення в коханні від Олексія

Олексій Тригубенко перед тим, як познайомити головну героїню шоу зі своїми батьками, влаштував для них із Мішиною романтик у ресторані.

Сівши на подушки, чоловік і жінка закрили собі очі, щоб тактильно відчути одне одного.

– Було офігенно, що ми торкалися одне одного. Дуже класно, – описав початок зустрічі шанувальник Холостячки.

Як виявилося, Олексій закрив обом очі в першу чергу для того, щоб не боятися під час зізнання Мішиній у коханні.

– Я ревную тебе до всіх хлопців, які ходять на побачення. І тому я вдячний Всесвіту, що він подарував зустріч із тобою. Я відчуваю, що люблю тебе, – відкрився Тригубенко.

Пізніше відбулося знайомство Мішиної з сім’єю Олексія, під час якого батько попередив Холостячку, що вона повинна бути готовою до того, що для його сина “на першому місці буде бізнес і друзі, а потім тільки вона та їхня дитина”.











Освідчення в коханні й доленосне ухилення від відповіді: чим закінчився 8 випуск Холостячки / 3 фотографии

Несподівана пропозиція від Еллерта

Побачення Олександра Еллерта і Холостячки почалося по-дитячому, але закінчилося по-дорослому.

Саша вирішив познайомити Мішину не зі своєю мамою, а з дочкою Елею.

У майстерні з виготовлення цукерок Еля прямо запитала, ким є одне одному Саша і Ксюша.

Своєю відповіддю Еллерту не вдалося обманути дитину, яка не повірила, що мета чоловіків на шоу “подружитися з головною героїнею”.

– Тут закохуються, одружуються, – сказала прониклива дівчинка.

Наступна частина побачення пішла не за планом шанувальника Мішиноъ, коли він почув від неї відмову бити спільні тату.

– З батьками він мене не познайомив, а татуювання набити готовий, – сказала Холостячка і додала, що бачить у Саші сумніви.







Освідчення в коханні й доленосне ухилення від відповіді: чим закінчився 8 випуск Холостячки / 2 фотографии

Читайте: Про стосунки з Мішиною та секс на першому побаченні – інтерв’ю Еллерта

Хибні надії від Рибака

На восьмому тижні шоу Андрій Рибак зробив все так, ніби шокуючого зізнання про іншу дівчину поза проектом минулого тижня не було.

Вуличні музиканти та троянди від перехожих, схоже, знову розтопили серце Мішиної перед знайомством з сім’єю Андрія.

Мати учасника розповіла, що невизначеність не властива її синові, а внутрішні проблеми пішли з дитинства, адже у хлопчика не склалися стосунки з рідним батьком.

Уже в ресторані після теплого прийому від рідних Рибака Мішина повернулася до розмови про іншу дівчину.

Чоловік так і не зміг дати чіткої відповіді, чому не припинив досі спілкування з нею і довго не відповідав на запитання про те, чи може він при зустрічі знову закохатися.

– Він задумався. Це як? Тобто він допускає, що це можливо. Як я повинна ставитися до цієї відповіді? У ньому немає впевненості, – додала Холостячка.







Освідчення в коханні й доленосне ухилення від відповіді: чим закінчився 8 випуск Холостячки / 2 фотографии

Читайте: У Ксюші одразу виникла симпатія до мене: інтерв’ю з учасником Холостячки Андрієм Рибаком

Хто пройшов у фінал Холостячки

За крок від фіналу проект Холостячка залишив Андрій Рибак.